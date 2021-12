ADEGAN ranjang Kim So Hyun di drama Korea terbarunya, One Ordinary Day, mengejutkan penonton. Kim So Hyun pun tampil tanpa busana, namun kisahnya berakhir pilu.

Hal ini pun membuat One Ordinary Day langsung menarik perhatian sejak minggu pertama perilisannya. Tentu penonton penasaran dengan adegan Kim Soo Hyun.

Pada episode pertama, Kim So Hyun yang berperan sebagai Kim Hyun Soo menyelinap keluar rumah dengan kunci mobil ayahnya, yang adalah seorang sopir taksi. Dia bertemu Hwang Se On (Hong Guk Hwa) dan berhubungan intim meski baru mengenal.

Saat Kim Hyun Soo bangun untuk berpamitan, ia mendapati bahwa Hwang Se On sudah meninggal karena dibunuh. Merasa takut, Kim Hyun Soo melarikan diri, namun berakhir di kantor polisi karena mengemudi dalam keadaan mabuk.

Dilansir dari KBIZoom, adegan ranjang dengan Hwang Se On diberikan rating dewasa dengan adegan ciuman sensual. Selain itu, adegan Kim Soo Hyun tanpa busana saat difoto oleh detektif setelah ditangkap polisi juga mengejutkan penonton.

One Ordinary Day berbeda dari film Kim Soo Hyun, Real karena itu adalah adegan yang diperlukan untuk pengembangan drama. Sementara Real hanya memperlihatkan bokong Kim Soo Hyun di tempat tidur dari adegan pertama yang menampilkan Sulli. Adegan tersebut juga dikritik karena hanya menjadikan karakter wanita sebagai objek seksual. Sementara One Ordinary Day dengan jelas menggambarkan kehidupan kelas terendah yang tidak dijamin bahkan hak-hak dasar pembelaan di depan hukum. Selama pertunjukkan, Kim Soo Hyun juga menampilkan emosi seperti roller coaster. Termasuk akting menangis, terkejut saat menemukan Hwang Se On meninggal dan mengaku tidak bersalah kepada detektif yang menuai pujian dan membuat penonton kagum.