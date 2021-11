JAKARTA- Kabar bahagia datang dari selebgram Awkarin. Pemilik nama Karin Novida ini dilamar sang kekasih, Gangga Kusuma tepat di hari ulang tahunnya ke-24 pada 29 November 2021.

Hal tersebut diketahui dari video yang diunggah sahabat Awkarin, Keanu Agl di Insta Story. Dalam video tersebut Gangga terlihat berada di atas panggung sembari memegang microfon. Dia pun terdengar menyanyikan lagu Kisah Romantis milik Almarhum Glenn Fredly.

Saat lirik 'Aku mohon kau menikah denganku', pria 23 tahun tersebut terlihat membuka sebuah kotak cincin berwarna biru dan menunjukkannya ke arah Karin. Melihat kekasihnya menunjukkan cincin, Karin pun terlihat tak percaya. Ia bahkan sempat beberapa kali memastikan jika Gangga hanya bercanda melakukan lamaran padanya.

"Ini bercanda kan? Ini bercanda?," tanya Awkarin, dikutip Selasa (30/11/2021).

Tak lama setelahnya, Gangga terlihat turun dari panggung dan berlutut di hadapan Karin. Melihat sang kekasih berlutut, Karin sontak memeluk Gangga dan menangis dipelukannya. Ia pun menerima lamaran dari kekasihnya dan hal itu terlihat dari Gangga yang memakaikan cincin di jari manis Karin.

"She said yes," tulis Keanu Agl.

