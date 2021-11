JAKARTA – Fransisca Saraswati Puspa Dewi alias Sisca JKT48 meraih predikat Pendatang Baru Terfavorit IMA Awards 2021. Ia selama ini dikenal sebagai salah satu artis yang menjadi penggemar maestro dangdut tanah air yakni almarhum Didi Kempot.

Dara cantik yang tergabung dalam Tim J dan menjadi generasi ketiga dari JKT48 itu juga turut membintangi sebuah film tentang mendiang Didi Kempot berjudul Sobat Ambyar, yang juga menjadi debutnya bermain film.

Seakan menghayati sekaligus membuktikan statusnya sebagai sobat ambyar (sebutan fans Didi Kempot), Sisca pun tampak sangat menjiwai perannya sebagai sosok Anjani dalam film.

Ternyata kemampuan beraktingnya juga cukup oke dan disukai oleh para penikmat film tanah air. Hal ini terbukti dengan sosoknya yang dinobatkan menjadi artis ‘Pendatang Baru Terfavorit’ di ajang Indonesian Movie Actors Awards (IMAA) 2021.

Sementara itu sebagai informasi, Sobat Ambyar merupakan film tentang sosok Didi Kempot yang mengambil sudut pandang penggemar dari pelantun ‘Cidro’ itu. Film besutan duet sutradara Charles Gozali dan Bagus Bramanti ini mengisahkan perjalanan Jatmiko (Bhisma Mulia), seorang pemilik kedai kopi yang pemalu dan jatuh cinta kepada Saras (Denira Wiraguna), sosok wanita cantik yang sulit ditebak.

Jatmiko yang pemalu terhadap lawan jenis itu berusaha mengutarakan isi hatinya kepada Saras dengan bantuan dari Anjani (Sisca JKT48) dan Kopet (Erick Estrada) yang merupakan adik kandung serta sahabatnya.

Seiring berjalannya waktu, kedua muda-mudi ini pun menjalin hubungan asmara hingga sebuah kejadian membuat Jatmiko harus patah hati dengan pujaan hatinya tersebut. Meski patah hati tak dapat terelakkan, lagu-lagu cinta dari Didi Kempot, seniman yang dijuluki "The Godfather of the Broken Heart", menjadi teman dan membantunya bangkit kembali dari kesedihan.

Selain lagu-lagu mendiang Didi Kempot, kehadiran sang adik yakni Anjani menjadi salah satu alasan bagi Jatmiko untuk dapat kembali bangkit menata masa depan setelah menjadi korban perasaan dan kepergian kedua orang tua mereka yang telah meninggal.

