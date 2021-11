RAFFI Ahmad dan Nagita Slavina telah dikaruniai anak kedua berjenis kelamin laki-laki. Raffi pun membocorkan inisial nama sang anak, yakni R.

Dalam unggahan terbarunya, Raffi sangat senang akhirnya bisa menggendong buah hati keduanya.

“Alhamdulillah.. Lahir dengan sehat dan selamat,” kata Raffi Ahmad dikutip dari keterangan foto Instagramnya, Jumat (26/11/2021).

Dia juga meminta doa untuk istri dan bayi lelakinya yang baru dilahirkan. “Tambah lagi jagoan Papa Di Andara ... Minta doanya juga ya Guys buat Nagita dan dedek bayi,” tulis presenter 34 tahun itu.

Menariknya, di unggahan tersebut, Raffi menuliskan inisial nama anak keduanya yaitu ‘R’. “Dedek Bayi ‘R’

Siapa namanya ????” tulis suami Nagita Slavina itu di keterangan fotonya.

Postingan ini pun banjir ucapan selamat dari warganet. “Alhamdulillah selamat ya kak Raffi,” kata netizen di kolom komentar.

“Masya Allah pas di hari Jumat,” komentar yang lain.

“Alhamdulillah, welcome to the world baby rans,” tulis netizen.