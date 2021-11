JAKARTA - Crazy Rich Jambi, dr Oky Pratama bersama dengan Arief Muhammad kembali membuat ikoy-ikoyan untuk para followers. Tak main-main, mereka menghabiskan ratusan juta untuk diberikan kepada para netizen.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Arief Muhammad lewat akun Instagram miliknya.

“Hari ini total bantuan ratusan juta sudah disalurkan ke banyak pemenang di akun @ikoy2an. Nggak mau cuma berhenti di situ, @dr.okypratamaa mau ngasih tambahan surprise nih, khusus followers @dr.okypratamaa," tulis Arief Muhammad di Instagramnya.

"5 orang yang beruntung akan dipilih untuk dibuat glow up! Masing-masing pemenang akan diberi treatment senilai 50 juta rupiah di klinik @beningsindonesia, uang 10 juta rupiah untuk setiap orang, plus akomodasi (tiket pesawat + hotel) untuk pemenang yang tinggal di luar Jakarta. Wuih! Enak banget, nih. Udah dibikin glow up, dikasih jajan, diongkosin pula tiket pesawat dll-nya. Total valuenya hampir 500 juta nih semuanya," tulis Arief Muhammad melanjutkan.

Oky Pratama memberikan sebuah treatment kepada netizen beruntung. Bagi dr Oky langkah ini dilakukan untuk membuat para followersnya bahagia.

“Selalu tebarkan kebaikan dan kebahagiaan. TOTAL 500 JUTA," tulis dr. Oky Pratama di kolom komentar.

