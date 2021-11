SEOUL - Aktris Moon Chae Won resmi meninggalkan Namoo Actors, agensi yang menaunginya sejak Oktober 2016. Kini, dia meneken kontrak eksklusif dengan agensi baru, YNK Entertainment.

Sekadar informasi, YNK Entertainment juga rumah bagi sederet aktor ternama Korea Selatan lainnya, seperti Shin Hye Sun, Kim Hyun Joo, hingga Chae Jong Hyeop. Terbaru, 100 persen saham agensi itu kini sudah dibeli oleh IOK Company, agensi Jo In Sung.

Sementara itu, Moon Chae Won dipastikan membintangi film We Grow Up bersama aktor Kwon Sang Woo. Film itu yang diadaptasi dari film Argentina berjudul No Kids itu akan diarahkan oleh sutradara Choi Won Sub.

Film tersebut berkisah tentang pertemuan kembali seorang pria dan wanita 10 tahun setelah romansa di masa SMA. Kwon Sang Woo berperan sebagai mantan anak band yang harus menjadi orangtua tunggal untuk putrinya.

Sementara Moon Chae Won akan berperan sebagai wanita pujaan hati karakter Kwon Sang Woo semasa SMA dalam film We Grow Up. Kini, 10 tahun setelah lulus SMA, takdir mempertemukan mereka kembali.*

Baca juga:

Moon Chae Won, Alasan Lee Joon Gi Percaya Diri Bintangi Flower of Evil

(SIS)