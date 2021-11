SEOUL- Aktris Lee Yu Bi tampaknya akan kembali menyapa penggemarnya di layar lebar. Pemain drama Yumi's Cells tersebut dikabarkan mendapatkan tawaran untuk bermain dalam film berjudul Love Affair.

Melansir laman Soompi, Rabu (24/11/2021) Love Affair merupakan film romantis tentang pasangan yang bertemu dan berpisah di New York, Amerika. Salah satu dari mereka kembali ke New York untuk mengenang kenangan indah bersama, lalu bertemu cinta yang baru.

Lee Yu Bi mendapat tawaran untuk berperan sebagai Song Yoo Hwa, yaitu karakter seorang aktris. Sayangnya, aktor yang akan memerankan pemeran pria utama masih belum diumumkan. Male lead dalam Love Affair digambarkan sebagai seorang bintang Korea.

Menariknya lagi, film kabarkan akan sepenuhnya syuting di New York dan disutradarai oleh Lee Jung Seob. Dia diketahui sukses menggarap drama Healer dan Dali and the Cocky Prince.

Syuting direncanakan mulai di tahun depan. Film Love Affair akan menjadi proyek film ketiga Lee Jung Seob setelah film Lost in Love dan Romantic Island.

“Aku ingin menampilkan potensi tersembunyi dalam diri Lee Yu Bi, yang sudah selalu menunjukkan sisi aslinya selama ini,” kata Lee Jung Seob.

Di sisi lain, film ini akan menjadi film layar lebar keempat Lee Yu Bi setelah film The Royal Tailor, Twenty, dan Best Friend.