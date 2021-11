LOS ANGELES- Kabar gembira datang dari penyanyi Selena Gomez. Pelantun lagu Lose You To Love Me tersebut masuk dalam nominasi Grammy Arwads 2022.

Ini merupakan nominasi Grammy pertama yang diraih Selena Gomez. Nominasi tersebut didapat olehnya berkat album berbahasa Spanyol miliknya, Revelacion yang masuk dalam kategori Best Latin Pop Album.

BACA JUGA:

- Jay Z Jadi Musisi dengan Nominasi Terbanyak dalam Sejarah Grammy

- Adik Bibi Ardiansyah Sebut Adik Vanessa Angel Sungkan Kunjungi Gala Sky

Menanggapi hal tersebut, Selena Gomez pun mengungkapkan kegembiraannya di Instagram. Dia bahkan berterimakasih kepada timnya dan penggemarnya yang selama ini mendukungnya.

"Apakah Anda bercanda!? Revelacion dinominasikan untuk GRAMMY!" tulis Selena di Instagram, seperti dikutip Rabu (24/11/2021).

"Proyek ini sangat istimewa bagi saya karena banyak alasan dan saya tidak dapat mewujudkannya tanpa tim orang-orang luar biasa di sisi saya. Saya berterima kasih kepada kalian semua dan tentu saja penggemarku," imbuhnya.

Seperti diketahui, Selena Gomez telah merilis single berjudul De Una Vez pada bulan Januari dan EP-nya pada bulan Maret. Single tersebut rupanya memiliki tempat khusus baginya karena ini adalah EP Spanyol pertamanya. Dia bekerja sama dengan produser pemenang Grammy Tainy bersama dengan Albert Hype, Jota Rosa dan NEON16 untuk hal yang sama. Selena telah mengantongi nominasi untuk Album Pop Latin Terbaik di Grammy 2022. Bereaksi terhadap nominasi Grammy Selena dan postingan terbarunya, beberapa teman dekat penyanyi itu bersorak untuknya dalam komentar. Olivia Rodrigo yang telah mengantongi lebih dari enam nominasi di Grammy 2022, menulis di postingan Selena, "YESSS SELAMAT" dengan serangkaian emoji hati.