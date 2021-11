JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar baru saja merayakan ulang tahunnya pada 20 November 2021 silam. Di tahun ini, suami Aurel Hermansyah tersebut telah genap berusia 27 tahun.

Berbagai hadiah serta ucapan dari orang-orang terdekat. Salah satunya Raul Lemos, suami Krisdayanti sekaligus ayah sambung Aurel Hermansyah.

Doa Raul Lemos tersebut ditulis lewat kolom komentar unggahan Aurel di Instagram. Di postingan itu, putri sulung Krisdayanti dan Anang Hermansyah ini menuliskan terima kasih kepada keluarganya yang telah hadir di acara ulang tahun sang suami.

Dalam foto tersebut, tampak hadir sang ayah, Anang beserta Ashanty serta dua putra-putrinya, Arsy dan Arsya. Kemudian juga ada Krisdayanti dan dua anaknya yakni Amora dan Kellen.

“Terima kasih keluarga di Jakarta yang sudah datang menyempatkan waktunya untuk acara surprise abang atta. The Hermansyah, The Lemos kurang Gen Halilintar :( Insya Allah soon bertemu,” kata Aurel Hermansyah di keterangan fotonya, seperti dikutip pada Senin (22/11/2021).

Postingan tersebut mendapat ribuan komentar. Salah satunya dari Raul Lemos yang memberikan ucapan serta doa untuk sang menantu, Atta Halilintar.

“Happy birthday nak @attahalilintar. Semua doa yang terbaik buatmu,” kata Raul Lemos di kolom komentar.

Sontak, ucapan tersebut menjadi sorotan warganet. Mereka terharu karena kini hubungan antara ayah sambung dan putrinya itu sudah membaik setelah lama dikabarkan bersitegang. “Masya Allah tabarakallah om sama mimi ucapannya sma dalem bgt bikin haru dan bahagia,” kata netizen di kolom komentar. “Lovely daddy in law. God bless u,” komentar yang lain. “Terima kasih pak. Saya nemuin komen bapak di sini entah jadi merinding saya. Sehat terus bahagia selalu dan selamat menunggu cucu dari Aurel ya pak,” tulis netizen.