SEOUL - IU dipastikan menjadi salah satu performer dalam Melon Music Awards (MMA) 2021. Ini akan menjadi penampilan perdananya dalam 4 tahun terakhir.

Pada 2017, aktris Hotel del Luna itu memenangkan tiga penghargaan MMA sekaligus: Best Album of the Year, Best Song Writer Award, dan Top 10 Artist. Penghargaan itu diraihnya berkat album ‘Palette’ dan ‘A Flower Bookmark 2’.

Selain itu, dia juga mencuri perhatian publik dengan penampilannya membawakan Dear Name dalam ajang tersebut. Menariknya, dia menggandeng paduan suara yang berisi 60 orang yang bercita-cita menjadi musisi.

Untuk MMA 2021, IU akan tampil dengan konsep sebuah pintu yang menghubungkan dirinya di usia 20’an dengan awal 30’an. Dia juga akan menyanyikan Strawberry Moon diiringi band dengan delapan member.

“Keseluruhan tema itu menggambarkan IU sebagai seorang seniman. Sehingga kau akan merasa sedang menonton konser IU,” ujar sumber dari MMA 2021 seperti dikutip dari Soompi, Selasa (23/11/2021).

Selain menjadi penampil, IU juga tercatat menjadi nominator dalam lima kategori Melon Music Awards tahun ini. Selain Artist of the Year, dia juga masuk dalam kategori Top 10 Artists, Best Song of the Year (Celebrity), Best Solo Artist Female. Terakhir, penyanyi bernama asli Lee Ji Eun tersebut juga masuk dalam nominasi Netizen Popularity Award. Pemenang kategori ini ditentukan berdasarkan voting yang diberikan penggemar melalui situs resmi Melon, hingga 22 November 2021.