JAKARTA - Sophia Latjuba memang selalu menjadi sorotan. Bagaimana tidak, di usianya yang sudah menginjak 51 tahun ini ia tetap tampil menawan dan awet muda dengan bentuk tubuhnya yang seksi.

Terbaru, ibu Eva Celia ini memamerkan kemolekan tubuhnya di Instagram. Pemilik nama asli Sophia Inggriani Latjuba ini terlihat bak seorang bidadari dalam foto tersebut. Bahkan tak sedikit yang menyebutnya bak model profesional Victoria's Secret.

"When life gives you wings, wear them," tulis Sophia Latjuba dalam keterangan fotonya di Instagram, Minggu (21/11/2021).

Terlihat, ia mengenakan korset seksi berwarna putih dengan sayap raksasa indah di belakangnya. Terdapat detail motif bunga yang indah turut menghiasi korsetnya. Aksen garis dengan transparan bak tulang rusuk pun kerap terlihat pada bagian perut korset itu. Kaki mulus nan jenjang dan tubuh ramping tanpa lemaknya langsung menjadi sorotan.

Sementara itu. wajahnya dirias cantik dengan smokey eyes cokelat dan lipstick merah merona. Rambut bergelombangnya sengaja digerai rapi membuat pesona Sophia Latjuba semakin kuat. Di tambah lagi dengan kulit cokelat eksotisnya, ibu dua anak itu benar-benar seperti bidadari.

Unggahan itu langsung dibanjiri beragam komentar. Banyak yang tampak pangling melihat penampilan Sophia Latjuba. Tak sedikit juga yang menyebut mantan pacar Ariel NOAH itu seperti model profesional Victoria's Secret.

"Aahhh seperti model Victoria Secret angel gitu deh mbak," tulis netizen

"Victoria's Secret Angel," timpal netizen lain.

"Victoria Secret models," balas netizen lain.

