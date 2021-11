KECANTIKAN Sophia Latjuba seolah tak pernah pudar. Wanita keturunan Jerman-Indonesia yang satu ini bahkan tak terliat menua di usianya yang telah menginjak kepala lima.

Yap, ibu dua anak ini rupanya masih memiliki tubuh yang seksi, loh. Tak sedikit warganet yang memuji pesona wanita 51 tahun ini dan menilai penampilannya seperti perempuan 25 tahun.

Baru-baru ini, Sophia kembali menunjukan potret body goals-nya di Instagram. Potret berwarna hitam-putih tersebut memperlihatkan ibunda Eva Celia yang tengah berpose seksi mengenakan crop top memperlihatkan perut abs-nya. Bahkan tak ada sedikit pun lemak tampak dalam tubuhnya, loh.

“I am who I am, and that’s okay.”

“Aku adalah aku, dan itu tak apa,” tulisnya.

Tentu saja potretnya kali ini dipenuhi dengan Netizen yang takjub dan heboh melihat keseksian Sophia Latjuba. Bahkan, ada yang menyebutnya mirip dengan aktris Internasional, Gal Gadot, loh.

"Amazing mom .👍😎😍," jata atic***

"25 tahun nih😍😍😍," tambah anita**

"OMG Body itu," ujar hab**

"Masaaaaa 50 tahun kaya giniiiiiii siiiiih????? Supeeeer goaaaaaaalllll 😍😍😍😍😍😍😍😍 adore youuuuu literally to the bone, Aunty 🤍🤍🤍🤍," kata nrm*** "Tulang yang sangat indah," puji ami*** "Wanita setengah abad... Apa kabar aku 😢😢😢," by*** “Makin hari makin muda😍😍😍🔥🔥🔥,” tulis @gigs*** “Gal Gadot Indonesia” puji @rend*** “yaaaaaahh abis maem ayam penyetan ama 2 piring nasi terus lihat begini, pengen eike gunting ini lemak lemakku yang menjuntai😢” ujar @eyi***