JAKARTA – Kehilangan sosok anak tentu meninggalkan duka yang mendalam bagi orang tua, hal yang juga turut dirasakan oleh Doddy Sudrajat yang harus rela ditinggalkan oleh putrinya yakni Vanessa Angel untuk selamanya.

Saat dihadirkan sebagai bintang tamu di acara Hotman Paris Show edisi Kamis (18/11/2021), pria berkacamata itu pun lantas mengenang momen-momen kebersamaan dirinya dengan Vanessa, yang ia sebut telah banyak berubah menjadi lebih baik dalam kurun waktu satu tahun terakhir sebelum kepergiannya.

Baca Juga:

Heboh Isu Eksploitasi, Mertua Vanessa Angel Bongkar Alasan Gala Dekat dengan Fuji dan Fadly

3 Fakta Pilu Dialami sang Ayah di Hari Ultah, Tepat 22 Hari Sebelum Vanessa Angel Meninggal

“Jadi Vanessa itu Up and Down ya sama Daddy. Dari kecil sampai umur 17 itu dia nurut sama Daddy. Terus setelah itu, mungkin dia mencari jati diri ya dan dia jadi nakal. Tapi setahun terakhir ini, menjelang akhir hidupnya, dia kembali ke jalan yang benar”, ungkap Doddy, yang akrab disapa Daddy oleh mendiang putrinya.

Ia pun menyebutkan sejumlah wujud nyata perubahan sikap tersebut, dimana sebelumnya hubungan Doddy dan Vanessa yang sempat bersitegang akhirnya bisa kembali cair karena sejumlah perlakuan baik sang putri, yang juga kemudian dianggap sebagai sebuah firasat.

"Intens dekat itu ada 3 momen yang tidak bisa dilupakan. Satu lebaran, Vanessa sama Bibi itu ngumpulin kita semua keluarga besar yang mana hal itu ga pernah dia lakukan sebelumnya", ujarnya.

"Kedua ulang tahun Gala yang pertama, dimana dia juga turut mengundang saya hadir. Dan yang terakhir ya saya ulang tahun tanggal 13 Oktober, Vanessa ngajak makan saya yang mana hal itu juga belum pernah dia lakukan sama sekali", tambah Doddy.

Adapun seperti diketahui, renggangnya hubungan ayah dan anak antara Doddy dan Vanessa diakibatkan oleh sikapnya yang sempat tidak merestui pernikahan putri pertamanya tersebut dengan Febri Ardiansyah alias Bibi.

Hal itu juga sempat membuat Doddy diundang di acara Hotman Paris Show setahun lalu sebagai upaya mediasi dengan Vanessa, satu momen yang juga meninggalkan kesan tersendiri baginya. "1 tahun yang lalu saat sempat tidak baik saya sampai diundang di sini, namun sekarang saya diundang lagi ke sini dan dia sudah tidak ada", ucapnya haru. Saat disinggung oleh co-host Lolita Agustine terkait hal tersebut, Doddy lantas membuat sebuah pengakuan dimana dirinya menyadari bahwa perubahan sikap Vanessa itu sedikit banyak tentu disebabkan oleh Bibi. Ia pun memuji menantunya tersebut. "Terlepas pernah tidak setuju, tapi nyatanya dia mampu jadi imam yang baik. Terbukti dari Vanessa yang setahun terakhir dekat dengan keluarga, mungkin itu sedikit banyak bimbingan dari Bibi", kata Doddy jujur.