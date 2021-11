JAKARTA– Di November ini MNC Vision dan MNC Play akan menyajikan sederet film drama Korea terbaru. Yang pertama adalah Secret Royal Inspector Joy yang dibintangi Taecyeon 2PM dan Kim Hye-yoon.

Merupakan drama komedi kolosal terbaru, drama tersebut fokus mengisahkan agen rahasia cerdas namun malas. Dia sesungguhnya memiliki kecerdasan luar biasa. Hal itu membuatnya ditunjuk sebagai agen rahasia kerajaan.

Selain Secret Royal Inspector Joy di saluran tvN, pelanggan MNC Vision dan MNC Play juga dimanjakan dengan sederet K-Drama paling ditunggu di antaranya, You Raise Me Up dan I’ll Become Your Night yang tayang di saluran ONE, serta drama Indonesia terfavorit Ikatan Cinta dengan kualitas HD eksklusif di RCTI.

Bukan hanya itu, sebagai The Real Movies Spot for Movie Mania, Vision+ juga menyediakan banyak pilihan film dan series terbaru.

Bagi yang ingin selalu up-to-date bukan hanya dengan film/series terbaru namun juga dengan berita dan informasi dari seluruh dunia, Vision+ menyajikan iNews World, iNews Room, dan iNews Pagi dengan kualitas HD di saluran iNews, Extreme Treks Series 4 dan Serengeti Series 2 di saluran BBC Earth.

Adita Widyansari selaku Director of Non OTT Product Marketing & Subscribers Management MNC Vision Networks menjelaskan, “MNC Vision dan MNC Play selalu berkomitmen menyediakan hiburan terbaru dan berkualitas setiap bulannya untuk para pelanggan dengan menghadirkan kampanye MNC Vision dan MNC Play dalam Genggaman." "Khusus di bulan November ini, kami hadirkan bonus senilai Rp900 ribuan bagi para pelanggan untuk yang mengaktifkan aplikasi OTT Vision+, dengan download dan install aplikasinya atau melalui www.visionplus.id," imbuh Adita. Bonus ini meliputi gratis ratusan channel di luar yang Anda miliki saat ini selama 2 bulan dan gratis berlangganan Vision+ Premium selama 1 tahun. Sayang sekali jika kesempatan ini dilewatkan. Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo, menambahkan, “Dengan melakukan aktivasi MNC Vision dan MNC Play dalam Genggaman melalui aplikasi Vision+, pelanggan dapat menikmati tayangan favorit hingga 7 hari ke belakang, dan 16.000 jam movies & series yang baru setiap bulannya. Bukan hanya itu, pelanggan juga bisa menikmati fitur play, pause, rewind untuk mengulang-ulang adegan favorit Anda." Untuk mengetahui lebih lengkap cara mengaktifkan aplikasi Vision+ dan menikmati bonus ini, kunjungi https://www.mncvision.id/visionplus, www.mncplay.id/visionplus atau melalui layanan Whatsapp di 0899-1500-686 dan Call Center MNC Vision MNC Vision 21-500-900 / MNC Play di 1500121.