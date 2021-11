BINTANG utama Sinetron Ikatan Cinta membongkar kehidupannya kala menjadi artis terkenal. Kariernya mapan hingga punya harta melimpah, namun Amanda belum punya pasangan yang serius diajak menikah.

Ya, di usia muda baru menjelang 22 tahun, Amanda bisa dibilang sudah memiliki semuanya. Tak sekadar materi dan karier, ia juga punya banyak penggemar setia.

Tak hanya fokus main sinetron, Amanda juga jago nyanyi. Hingga dirinya pun merilis lagu Rahasia Tuhan dengan makna mendalam.

Untuk urusan karier, Amanda cukup sukses. Well, untuk urusan cinta, dara pemeran Andin di Ikatan Cinta ini mengaku tak memasang target soal menikah.

“Ya Allah, enggak tahu targetnya kapan. Jalanin saja, masih let if flow,” kata Amanda, dikutip dari akun chanel Youtube You Press Entertainment, Senin (15/11/2021).

Soal target kapan menikah, lawan main aktor Arya Saloka itu menegaskan dirinya hanya menunggu waktu yang pas. “Nanti kalau misalnya sudah waktu yang pas, untuk menjalani next step lagi ya baru,” pungkasnya singkat. Amanda Manopo sendiri semenjak putus dari artis Billy Syahputra beberapa waktu lalu, diketahui belum kembali terang-terangan perihal hubungan asmaranya. Membuat para penggemarnya menerka-nerka, apakah Amanda memang sudah memiliki gandengan baru atau belum.