KABAR bahagia datang dari pasangan baru, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag. Setelah menggelar pernikahan pada 22 Oktober 2021 kemarin, wanita yang akrab disapa Jedar ini baru saja mengumumkan jika dirinya telah berbadan dua.

Melalui akun Instagram pribadinya, adik kandung dari Erick Iskandar ini terlihat mengunggah foto bersama sang suami. Sambil pipinya dicium oleh Vincent, pria tersebut juga turut memperlihatkan hasil testpack digital bergambar hati, artinya Jedar hamil.

Baca Juga:Β Jessica Iskandar & Vincent Verhaag Pamer Foto Ciuman, Netizen: El Cepat Punya Adik

Β

"We are expecting a baby! Selamat untuk keluarga kecil kita! Semoga dilancarkan dan dimudahkan jalannya atas berkah rejeki kehamilan ini," tulis Jedar pada keterangan foto.

Senada, di laman Instagram v.andrianto, sang suami juga mengucap syukur atas anugerah ini.

"Terima Kasih TuhanπŸ™πŸ½πŸ€πŸ•Š My beautiful wife @inijedar is pregnant!!😍 and @alexanderbarackel is getting a baby brother/sister!!πŸ‘ΆπŸ½πŸΌ Hayoo coba tebak baby boy or baby girl!?!😁."

Unggahan ibu dari El Barack ini sontak dibanjiri ucapan selamat dari rekan-rekan artis dan juga para netizen. Mereka bahkan sudah tak sabar menanti kehadiran anak kedua dari Jessica Iskandar, buah pernikahannya dengan Vincent Verhaag. "Yeayyy el punya adek," tulis Tya Ariestya. "Congratssss bebbbbbb," tulis Sally Adelia. "Congrats guys," tulis Yasmin Wildblood. "Yeaaaay selamat sayaaaang," tulis Fairuz Arafiq.