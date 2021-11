JAKARTA - Celotehan tim Larissa Chou di media sosial berbuntut panjang. Henny Rahman yang tak terima dituding punya sifat cemburuan, kemudian ‘melabrak’ mantan istri Alvin Faiz itu lewat DM di Instagram.

Pesan Henny itu kemudian diunggah Larissa di Instagram pribadinya, pada 13 November 2021. “Maaf, aku tak pernah cemburu sama kamu, karena Bang Alvin dan keluarganya selalu bilang aku jauh lebih baik dan lebih cantik dari kamu,” katanya.

Mantan istri Zikri Daulay itu menambahkan, “Semua keluarganya bilang aku jauh lebih cantik, lebih natural, lebih adem, daripada kamu. Jadi enggak ada alasan sama sekali buat aku cemburu sama kamu.”

Bukan Larissa Chou, Henny Rahman justru mengaku, dirinya cemburu pada aktris Korea, Han So Hee. Pasalnya, dia mengaku, suaminya itu tengah menggandrungi serial My Name, karya terbaru sang aktris.

Menanggapi pesan Henny tersebut, Larissa mengaku tak ambil pusing. Dia justru menantang perempuan itu untuk bertemu langsung ketimbang ‘meneror’ dirinya lewat pesan singkat.

Baca juga: Alvin Faiz Kurang Perhatian ke Anak, Larissa Chou: Tolong Tetap Utamakan Yusuf

“Iya deh yang lebih cantik. Aku bodo amat, serius deh. Enggak apa-apa mau hina fisik aku. Mau bilang kamu lebih cantik, aku bodo amat. Serius. Jangan SMS terus, ngomong langsung saja ke sini,” katanya tegas.

Unggahan Larissa Chou tersebut mendapat dukungan warganet. “Apa-apaan sih? Jangan kau bawa-bawa Han So Hee dalam permasalahanmu, Henny. B*doh,” ujar akun @glukosafox di Twitter. Akun @nebolaprojectr turut menanggapi permasalahan itu lewat cuitannya. “Apapun yang terjadi, Larissa adalah pemenangnya. Terima kasih Henny, berkat lo Larissa bakal mendapatkan suami yang lebih baik,” tuturnya. Akun itu menambahkan, “Larissa membangun sendiri bisnisnya. Bahkan tanpa Alvin, dia bisa melakukan apapun sendiri. Enggak kayak waktu sama Henny, lo sampai harus jual mobil.” Perseteruan daring kedua perempuan itu bahkan sampai membuat nama keduanya trending di Twitter. Hingga 14 November 2021, pukul 00.00 WIB, ada 15.300 cuitan tentang Larissa Chou dan 4.777 kicauan tentang Henny Rahman.* Baca juga: Unggah Video Al Ghazali sedang Salat, Maia Estianty Dicibir Warganet