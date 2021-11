JAKARTA - Juna Rorimpandey alias Chef Juna saat ini tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita bernama Citra Anidya. Meski usia mereka terpaut 15 tahun, pasangan yang telah dekat sejak 2020 ini tampaknya tak terlalu mempermasalahkan hal tersebut.

Baru-baru ini, Citra terlihat mengunggah video kebersamaannya dengan sang kekasih di Instagram. Ia bahkan terlihat menyinggung soal usia mereka yang terpaut cukup jauh, namun tetap serasi sebagai pasangan kekasih.

"I look good for my age' years old," tulis Citra pada keterangan videonya di Instagram.

Melihat unggahan tersebut, pria 46 tahun tersebut tampak ikut berkomentar. Lucunya Juna terlihat mengomentari tatanan rambutnya.

"Awalnya masih 1/2 gondrong," kata Chef Juna mengomentari gaya rambutnya dalam video itu.

"Ho'oh keren yah," balas Citra.

Unggahan wanita 31 tahun itu sontak menyita perhatian netizen. Mereka bahkan terlihat memuji wajah Chef Juna yang tampak awet muda, meski tak lama lagi usianya akan genap 50 tahun.

"Anjay beda 15 tahun tp chef juna msh awet muda banget smg bahagia selalu dan cepat dihalalkan ya kak," tulis nitajasm.

"Si 1975 tapi macam 1993," tulis @umayu22

"Saya sama istri juga sama tuh bedanya jauh ( semoga cepat naik pelaminan ga teh ) Aamiin," tulis mamkasmana.

