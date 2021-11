MESKI kedua orangtua Naysilla Mirdad, Jamal Mirdad dan Lydia Kandou telah berpisah sejak 2013 silam, namun rupanya hal ini tak membuat dirinya jauh dari sang papa. Kedekatan Nay dan Jamal Mirdad tak akan luntur, termasuk mengurusi segala urusan pribadi anak dan ayah ini.

Belakangan Naysilla Mirdad diisukan pindah agama. Ia disebut-sebut masuk Islam karena ingin mengikuti agama calon suaminya kelak.

Seakan tak menampik, Jamal Mirdad pun menjawab kebenarannya. Jamal mengatakan jika putrinya akan pindah agama usai menikah nanti.

Insya Allah (pindah agama). Karena dalam pernikahan kan agama yang paling pokok,” kata Jamal dikutip dari kanal YouTube Starpro, Rabu (10/11/2021).

Terlepas dari itu, Nay dan Jamal nampak sangat hangat merayakan banyak momen bersama, loh. Lantas bagaimana sih bentuk kedekatan ayah dan putrinya satu ini? Yuk simak bareng.

Rangkul Papa

Seorang ayah tentu akan selamanya menjadi cinta pertama bagi putrinya. Yap, begitu pula dengan yang dirasakan Nay hingga dirinya tumbuh dewasa.

Melalui potret unggahan pada akun @naymirdad, Jamal Mirdad tampak meng-iyakan permintaan putrinya untuk melakukan swafoto bersama. Jamal pun meminta putrinya itu untuk memperlihatkan potret sang nenek yang digantungkan pada dinding.

“Pa, photo yuk” ajak Nay.

“Yuk, tapi bertiga sama Mbah ya” pinta Jamal.

Nay pun merangkul papanya dan senyum bersama menghadap ke kamera. Wah, lucu banget, ya?

Beri Kejutan Ulang Tahun

Tak hanya sering terlihat berikan kejutan untuk sang Mama, Nay rupanya selalu senang beri sang Papa kejutan manis. Seperti yang terlihat pada unggahan Nay, 7 Mei 2021 lalu.

Dalam potret tersebut, Nay tampak datang membawakan sebuah kue yang cukup besar bertuliskan “Happy Birthday Papa, Wish You All The Best.” Jamal pun tampak senang mendapatkan kejutan dari putrinya.

“Selamat ulang tahun Papa🥳 Gak ada kata2 yang cukup untuk ungkapin gimana bersyukurnya nay punya Papa. Semoga Allah selalu menjaga papa dalam setiap langkah papa. Semoga papa panjang umur, sehat & bahagia. Love you pa❤️” tulis Nay beri ucapan manis untuk Jamal.

Rayakan Idul Fitri Bersama

Nay tampak memperlihatkan dirinya yang tengah merayakan hari raya Idul Fitri bersama sang Papa dan keluarganya.

Melalui unggahan Nay, 24 Maret 2020 silam, Nay tampak kompak kembali berfoto bersama sang Papa. Dalam unggahannya, tampak pula Lydia yang ikut tampil satu frame bersama Jamal dan Nay, loh.

“Selamat Idul Fitri 1441 H semua. Mohon maaf lahir & batin ya,” tulis Nay pada caption.

Wah, seru banget ya hubungan ayah dan putrinya yang satu ini!