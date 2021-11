"ARE You Ok? Ok, Ok.” Potongan lirik ini mungkin tak asing lagi di telinga netizen pengguna platform TikTok. Lantas siapa bintang di balik lagu viral tersebut, ya? Dari pada penasaran, yuk kenalan bareng!

Siapa yang menyangka bahwa lagu yang telah ditonton 26 juta kali di YouTube ini merupakan lagu asal Khmer, Kamboja. Yap, Ton Chan Seyma pun terkejut dengan reaksi netizen dunia pada lagunya tersebut. Bahkan, lagu berjudul Are You Okay di tersebut masih menduduki posisi ke-6.289 di TikTok Global, loh.

Baca Juga:

Viral Lagu Yamet Kudasi Diputar Jutaan Orang, Benarkah Artinya Vulgar?

Lagu Kanan Kiri Puter Puter Jari Viral, Ini Sosok Veni Nur Sang Penyanyi

Penyanyi Chan Seyma. (Foto: https://youtu.be/kaIZnQrgASU)

Chan Seyma merupakan wanita muda yang juga menekuni karirnya sebagai konten kreator di Tiktok. Kini, akunnya telah diikuti oleh lebih dari 3 juta pengguna.

Melalui lagu Are You Okay yang ditulis menggunakan bahasa Inggris oleh Heng Loong dan dikomposeri oleh Tempo Tris, di bawah rumah produksi Galaxy Navatra, Chen Seyma percaya bahwa semua orang dapat sukses jika mampu berdiri tegak dan bekerja keras. “Aku tak mau mengalahkan siapapun, hanya ingin mengalahkan diriku sendiri. Aku tak akan pernah mau menyerah, meski tubuhku sangat lelah. Aku terus-terusan berpikir, aku belum meraih tujuanku, aku tak boleh beristirahat," ucapnya lewat keterangan tertulis. Terbukti, meski dirinya berasal dari negara kecil di Asia Tenggara, dirinya mampu memberikan karya luar biasa untuk dunia. “Jangan pernah menyerah kepada impian-impianmu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu,” tambah Chan Seyma.