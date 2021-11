JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari personel Weki Meki, Kim Doyeon. Aktris One the Woman itu tampaknya harus absen dari comeback grupnya setelah mengalami cedera pada pergelangan tangannya.

Pemberitaan itu kemudian diklarifikasi agensinya, Fantagio. Dalam keterangan resminya, agensi itu mengatakan, pergelangan tangan Doyeon cedera saat latihan pekan lalu. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

"Setelah melewati serangkaian tes kesehatan, Kim Doyeon dinyatakan mengalami patah tulang di pergelangan tangan kirinya," ujar Fantagio dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Allkpop, Rabu (10/11/2021).

Cedera tersebut membuat Kim Doyeon harus menjalani rawat jalan secara intensif. Dia juga harus menggunakan gips dan pelindung tangan hingga kondisinya kembali pulih.

Sementara itu, girl group Weki Meki dijadwalkan comeback dengan merilis album 'I Am Me..', pada 18 November mendatang. Album itu akan menjadi karya terbaru mereka setelah merilis album keempat, 'New Rules' pada Oktober 2020.*

Baca juga:

Kim Doyeon Gabung Honey Lee dan Lee Sang Yoon dalam One the Woman

Cupi Cupita Terlihat Murung saat Lamaran, Netizen: Terpaksa Nikah?

(SIS)