MAMI Sisca Mellyana bersantai menikmati indahnya sunset di salah satu pantai Bali bersama seorang lelaki. Pacar barunya bukan ya?

Nampak mesra, Mami Sisca memakai bodycon dress ketat menggoda hati. Di pantai, dia pun bermesraan dengan pria berkacamata dengan kemeja motif monokrom itu.

Mami Sisca juga sangat menikmati momen bersantainya itu. "Feel the sunset... at @cattamaranbali Enjoy food and the vibes 🌊🌊," tulisnya.

Penasaran dengan lelaki yang mesra bersamanya, netizen pun bertanya-tanya. Siapakah sosok pria ini? "Mami apem pamer pacar," ungkap kem*** "Coming soon borist junior ya mi 😹," tambah vee*** "Ganti lagi mamih yaa cwoknyaa😁😁," kata cris*** "🔥😍," tulis mrs***