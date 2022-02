GAYA foto kekinian ala Mami Sisca mengobati rindu para penggemar Tante Apem ini. Yuk intip potret seksinya.

Mami Sisca atau Sisca Mellyana merupakan selebgram seksi yang sering menghibur warganet dengan caption candaannya yang menjurus. Dia juga sering mengumbar pose foto dan konten khusus dewasa.

Seperti tiga gaya foto kekinian ala Mami Sisca berikut ini ditulis Okezone, Selasa (15/2/2022). Simak yuk!

Floating breakfast

Gaya foto kekinian ala Mami Sisca. (Foto: Instagram)

Jika biasanya dia pergi liburan di Bali saja, kini Mami Sisca pelesiran ke Labuan Bajo. Dia sedang menikmati menginap di villa mewah di Labuan Bajo, NTT. Dia juga berkesempatan menjajal sensasi floating breakfast kekinian. Mami Sisca berpose seksi memakai baju renang warna kuning terang yang bikin mata melek.

"Best view best food best hospitality ...," tulis Mami Sisca

Mandi kembang Gaya foto kekinian ala Mami Sisca. (Foto: Instagram) Mami Sisca seakan tak bosan membuat netizen happy sambil pamer gaya seksi andalannya. Salah satunya saat Mami Sisca mandi kembang. Potret body semok Mami Sisca saat mandi kembang tak terbantahkan. Dia pun nampak asyik menikmati momen relaksasi sambil mandi kembang. Saat berendam, sekujur tubuh Mami Sisca penuh bunga-bunga merah. Tante Pemersatu Bangsa ini juga menonjolkan area dada mulusnya. Tato mawar di dada Mami Sisca pun seakan menyatu dengan kelopak bunga mawar merah di bathtub. Dengan gaya sensual khasnya, Mami Sisca tak lupa menyapa warganet. "Siang-siang enaknya berendam," katanya di kolom caption. Rebahan di tangga Gaya foto kekinian ala Mami Sisca. (Foto: Instagram) Penampilan seksi Mami Sisca memang punya ciri khas tersendiri. Ia sangat percaya diri tampil dengan beragam koleksi baju transparan. Seperti pada posenya rebahan manja di tangga, Mami Sisca mengenakan lingerie transparan abu-abu, yang membuat celana dalam transparan miliknya terlihat. Caption foto yang ditulis Mami Sisca juga terkesan menggoda loh. Apa sih isinya? "Gak bisa ngelihat tangga ... bawaannya pengen rebahan ... apalagi ngeliat kamu bawaannya pengen “..... “ isi sendiri."