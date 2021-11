SEOUL - Gong Myung dikabarkan segera menjalani wajib militer (wamil) sebagai petugas pelayanan publik. Tak ada penjelasan detail terkait kapan tepatnya dia mulai menjalani pelatihan militer dasar.

Namun begitu, Ilgan Sports melaporkan bahwa sang aktor sudah mendapat panggilan dari Kantor Administrasi Ketenagakerjaan Militer (MMA), sejak awal 2021. Namun karena masih harus terikat kontrak drama, dia memutuskan untuk menundanya.

Terkait pemberitaan tersebut, Saram Entertainment pun akhirnya buka suara. Dalam keterangan resminya, agensi tersebut membantah aktor 27 tahun itu akan menjalani wajib militer dalam waktu dekat.

“Belum ada panggilan dan keputusan apapun terkait rencana wajib militer Gong Myung,” ujar perwakilan Saram Entertainment dalam keterangannya seperti dikutip dari Soompi, pada Sabtu (6/11/2021).

Gong Myung baru menyelesaikan penayangan drama Lovers of the Red Sky yang dibintanginya bersama Ahn Hyo Seop dan Kim Yoo Jung. Saat ini, dia juga akan membintangi variety show House on Wheels Season 3.*

