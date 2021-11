JAKARTA - Sherina Munaf dan Baskara Mahendra merayakan anniversary pernikahan yang pertama.

Dalam akun Instagram milik Baskara, ia menyampaikan harapannya "2 years together, 1 year of marriage, and many more years of happiness. Happy anniversary sayang, " tulis Baskara dalam Bahasa Inggris yang artinya "2 tahun bersama, 1 tahun menikah, dan tahun-tahun selanjutnya penuh kebahagiaan. Selamat anniversary sayang."

Sherina mempunyai cara sendiri untuk merayakan anniversary pernikahannya. Lewat Instagram Story, Sherina suka rela membagikan foto serta video yang merupakan perjalanan cintanya dengan Baskara.

Di unggahan pertama, Sherina memposting foto bersama Baskara ketika mereka masih pendekatan. Kemudian disusul dengan video saat keduanya sudah jadian. Selanjutnya ada juga foto Sherina dan Baskara pacaran. Hingga Baskara akhirnya serius dan menyematkan cincin pada jari Sherina di momen lamaran. Baskara pun terlihat memeluk Sherina yang menunjukan cincin yang terdapat pada jari manisnya ketika akhirnya mereka resmi bertunangan.

Tepat pada 3 November 2020 lalu, Sherina dan Baskara menikah. mereka mengadakan akad nikah di rumah, dan hanya dihadiri oleh orang tua kedua belah pihak, saksi, dan penghulu. Sherina juga memperlihatkan foto siluet ketika mereka bulan madu.

Pemain film sekaligus penyanyi cantik ini juga membagikan kesehariannya dengan suaminya, seperti saat menggosok gigi bersama dan saat mereka terpapar Covid-19 secara bersamaan beberapa waktu lalu.

Gemasnya ternyata Sherina membagikan momen dimana ia sedang membantu Baskara mewarnai rambutnya yang mulai memutih yang langsung dibalas oleh Baskara lewat Instagram storynya dengan kata-kata "Berani-beraninya posting tanpa approval".

Sherina Munaf dan Baskara Mahendra melangsungkan pernikahan di masa Covid-19, tepat delapan bulan lalu. Mereka harus merelakan kesempatan resepsi pernikahan karena pernikahannya hanya dihadiri keluarga kedua belah pihak. Tanpa tamu undangan yang banyak seperti pernikahan pada umumnya. Tak hanya itu, bintang film "Petualangan Sherina" ini juga menyampaikan harapannya bahwa setelah pandemi membaik dirinya akan menggelar resepsi yang diberi nama future anniversary. "Untuk resepsinya kami rela bersabar dulu. Semoga setelah masa-masa genting pandemi ini berlalu, kita semua bisa kembali bertemu kangen sama teman-teman dan keluarga. Kalau judul resepsi keburu basi, yaudah jadi future anniversary deh hehe," tulis mantan penyanyi cilik ini.