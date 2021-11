KEDUA idola K-Pop papan atas, Chenle NCT dan Doyoung Treasure meryaakan Halloween menggunakan kostum Valak. Penampilan mereka ini jelas menghebohkan para fans di media sosial.

Mereka tampil totalitas menirukan karakter Nun atau Valak dalam film horor Counjuring. Wah, seperti apa sih penampilan unik keduanya?

Melalui unggahan cuitan Twitter manajemen Chenle NCT, SM Entertainment, pria muda tersebut tiba dalam perayaan Halloween dengan mengenakan kostum Valak, lengkap dengan riasan di wajahnya.

"BOO!👻 #CHENLE has arrived at the SM Halloween House as ‘The Nun’!✝️" tulis @smtownglobal di Twitter.

Penampilannya pada momen Halloween ini memang luar biasa. Bahkan riasan seram di wajahnya itu tak memperlihatkan wajah asli Chenle yang imut, loh. “Look at the details, where is my baby chenle??” “Lihatlah detail itu, di mana Chenle imutku?” tulis @zena*** dalam cuitannya. Meskipun sama-sama menirukan karakter Nun, salah satu anggota grup Treasure, Doyoung tampak tampil tak semenyeramkan Chenle. Bahkan penampilannya ini berhasil membuat para penggemarnya tertawa geli, loh. “Sumpah anak YG pada irit apa gmn si 😭😭😭 beda nya jauh bgt gedeg. Apalagi doyoung ya allah, lu mau pengajian apa gmn dah?” tulis @diyan** dalam cuitannya. Wah, kira-kira Okezoners tim Chenle atau tim Doyoung, nih?