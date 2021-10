JAKARTA - Nikita Willy rupanya sempat menjalani inseminasi buatan atau intrauterine insemination (IUI) agar bisa segera memiliki momongan. Hal tersebut diungkapkan langsung olehnya melalui akun Instagram pribadinya.

Melalui akun Instagramnya, istri dari Indra Priawan ini menyebut bahwa proses tersebut sempat ia lakukan saat usia pernikahannya baru memasuki bulan keenam. Bahkan ia menyebut jika proses IUI sengaja dilakukan olehnya lantaran kerap mendapatkan pertanyaan terkait kehamilan.

"Saat 6 bulan pernikahan kami pernah melakukan inseminasi atau IUI," tulis Nikita Willy pada keterangan unggahannya.

"Saat itu sangat terkesan 'nggak sabar' untuk buru-buru melakukan inseminasi, karena ternyata pertanyaan netizen 'kok belum hamil?' Itu membuat aku sangat kepikiran," sambungnya.

Kendati demikian, bintang film Rasuk 2 ini menyebut jika usaha dirinya dan Indra untuk menjalani program IUI agar bisa memiliki momongan, justru gagal. Ia justru berhasil positif hamil secara alami.

"Walaupun saat itu tidak berhasil tapi aku mau mengucapkan terimakasih banyak kepada dokter @ivnsini , mba Agustine @rsubundajakarta @morulaivf_jakarta atas ilmunya dan pengalaman yang luar biasa," lanjutnya.

Melalui unggahannya, Nikita Willy sempat menyelipkan kalimat dukungan untuk para wanita diluar sana. Tentunya, untuk para wanita yang masih menunggu hadirnya buah hati dalam pernikahan mereka.

"Dan untuk teman teman pejuang garis 2 , We feel you! We love you! and We pray for you! Selalu semangat dan berdoa , percaya bahwa Allah akan mengabulkan doa di waktu yang tepat," tandasnya.