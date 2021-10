SEOUL- Aktris Kim So Yeon dikabarkan mendapat tawaran untuk bermain dalam sekuel drama Tale of the Nine Tailed season 2. Dia diharapkan menggantikan pemeran utama pada season sebelumnya yang diperankan Jo Bo Ah.

Sementara itu, Lee Dong Wook akan kembali memerankan pemeran pria utama. Kabar tersebut juga telah dikonfirmasi oleh agensi Kim So Yeon, J-Wide Company. Pihaknya mengungkapkan sang aktris tengah menimbang tawaran tersebut.

“Kim So Yeon telah mendapat tawaran dari Tale of the Nine Tailed Season 2. Hingga saat ini kami belum memutuskannya,” ujar J-Wide Company, seperti dikutip dari Soompi, Rabu (27/10).

Diketahui, Tale of the Nine Tailed season pertama dibintangi oleh Lee Dong Wook, Jo Bo Ah, dan Kim Bum. Drama yang tayang di akhir 2020 itu bercerita tentang rubah berekor sembilan (gumiho) yang menetap di sebuah kota. Ia merupakan direktur produksi yang menyelidiki hal-hal supranatural.

Pada bulan lalu, perwakilan dari tvN mengatakan mereka sedang mendiskusikan sekuel drama Tale of the Nin Tailed. Mereka berencana membuat 16 episode untuk sekuel drama tersebut. Kang Shin Hyo, yang menyutradarai season pertama, akan kembali bertugas di season kedua ini.

Berbeda dengan season pertama, Tale of the Nine Tailed 2 berlatar waktu saat era Dinasti Joseon dan era kolonial Jepang.

