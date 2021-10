SEOUL- Park Chanyeol berhasil membuat kejutan bagi para penggemarnya di tengah kegiatan wajib militernya. Anggota EXO tersebut tampil dalam sebuah acara KBS Boss In the Mirror pada 24 Oktober silam.

Menariknya Chanyeol tampil lengkap dengan seragam militernya dalam acara tersebut. Dia terlihat sedang duduk dengan tentara militer lainnya. Mereka diketahui juga terlibat dalam judul drama musikal yang sama, A Song of Meissa.

"Saya pribadi Park Chanyeol, anggota divisi ke-9. Saya adalah anggota aktif EXO sebelum wajib militer," kata Chanyeol dalam acara tersebut, dilansir dari AllKpop (26/10/21).

Setelah melihat penampilan Chanyeol, pembawa acara Boss In the Mirror, Kim Sook sontak memuji seragam yang dikenakannya. Sementara Jeon Hyun Moo yang menambahkan, "Kamu seperti versi asli dari Descendants of The Sun."

Sebelumnya pada 24 Oktober silam, Boss In the Mirror telah menunjuk kembali Kim Moon Jang untuk menggarap acara tersebut setelah tiga tahun vakum. Kemudian Kim Moon Jang menjelaskan dirinya telah ditugaskan untuk menggarap musikal A Song of Meissa, yang direncanakan untuk Peringatan 30 Tahun Keanggotaan PBB (PBB) Korea. Chanyeol mendaftarkan diri untuk wajib militer pada 29 Maret lalu dan dirinya terlibat dalam drama musikal A Song of Meissa. Sementara Chanyeol menjadi member ke-5 EXO yang pergi wamil setelah D.O, Xiumin, Suho, dan Chen. Ia diprediksi akan selesai menjalankan tugas negaranya itu pada 28 September 2022 mendatang