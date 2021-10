SEOUL- Boygrup SEVENTEEN dikonfirmasi tampil dalam ajang bergengsi Asia Artist Awards 2021. Acara tersebut akan digelar pada 2 Desember mendatang

Melansir laman Soompi, Senin (26/10/2021) dalam acara tersebut SEVENTEEN dikabarkan akan menampilkan lagu-lagu terbaru mereka. Termasuk lagu Rock With You yang masuk dalam album terbaru mereka bertajuk ‘Attacca’.





Album yang rilis 22 Oktober lalu itu sukses merajai tangga musik iTunes Top Album di 16 negara, termasuk Indonesia dan Cambodia. Single Rock With You juga puncaki iTunes Top Songs di 19 negara, salah satunya Argentina.

Dengan kesuksesan ‘Attacca’ dan Rock With You ini, para penggemar sangat menantikan penampilan mereka di Asia Artist Awards 2021. Selain SEVENTEEN, Aespa, The Boyz, Stray Kids, dan Lim Young Woong juga sudah mengonfirmasi kehadiran mereka di Asia Artist Awards 2021. Mantan personel IZ*ONE, Jang Won Young, dan personel Super Junior, Lee Teuk, akan membawakan acara tersebut.

