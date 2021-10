AURA Kasih pamer body singset pakai kemeja pink menyala dan rok pendek. Pesona cantiknya nampak kian terpancar.

Janda cantik ini mengunggah potretnya pada akun Instagram. Ia tampak sedang duduk dan memainkan ponselnya.

Kali ini, ia tampil dengan kemeja merah muda terang serta bawahan pendek hitam yang memperlihatkan kaki mulusnya.

Dipadukan dengan sepatu flat berwarna hitam dan tas jinjing merah muda, penampilan Aura Kasih semakin terlihat kece.

“What is coming is better than what is gone…(Sesuatu yang akan datang jauh lebih baik dari pada sesuatu yang telah berlalu…),” tulisnya pda caption Instagram.

Tentu saja penampilannya ini dibanjiri komentar-komentar lucu netizen. Apa ya kata mereka? “Aduh si mamah😍” ujar adl*** "Mamah seksi," kata agh*** “Teteh aura, aura nya emang beda” tambah pejoeng***.