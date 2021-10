JESSICA Iskandar tak henti mengungkapkan rasa sayangnya kepada sang kekasih, Vincent Verhaag. Dia bahkan mengaku bahwa dirinya memang bucin, yakni wanita yang selalu mencintai seseorang dengan total sepenuh hati.

"Kalau bucin, kadang-kadang kalau mencintai seseorang itu aku memang mencintainya dengan total, jadi kalau aku tuh kalau cinta ya cinta, kalau sayang ya sayang gitu sepenuh hati," kata Jessica Iskandar, dikutip dari kanal YouTube KH Infotainment, Kamis (21/10/2021).

Tak hanya sekadar bicara, Jessica Iskandar memang selalu memamerkan kemesraannya dengan Vincent. Hal ini terlihat dari beberapa postingan dalam akun Instagramnya.

1. Vincent hadiah terindah dari Tuhan

Dalam unggahan ini, Jessica mengatakan bahwa Vincent adalah jawaban sekaligus hadiah dari Tuhan terkait masa lalunya yang menyedihkan. Dia nampak begitu bersyukur sudah dipertemukan dengan Vincent.

"Tuhan itu maha baik, Ia terus menunjukkan kasihNya kepada-Ku. DiberikanNya aku pertanda-pertanda, sakit agar aku lebih mencintai diriku dan bersyukur, kecewa agar aku mudah menerima dan memaafkan, ditinggalkan agar aku ikhlas dan sabar, air mata agar aku lebih kuat dan dekat dengan Tuhan. Setelah melewatinya semua disembuhkanNya, dan saat ini, kamu @v.andrianto adalah hadiah dan rencana Tuhan untukku, karena aku percaya kuasaNya. Amin."

2. Pria terbaik pilihan Tuhan

Tak berhenti mengucapkan syukur, Jessica kembali mengucapkan terima kasih kepada Sang Pencipta karena sudah dipertemukan dengan Vincent Verhaag. Dia menyebut Vincent adalah pria terbaik yang telah Tuhan pilih sebagai pendamping hidupnya.

"Diawali dari pertemanan, aku tidak pernah menyangka bisa bersamamu sampai di titik ini. Ketika aku menjalani rencana Tuhan dan bukan rencanaku, inilah yang terindah dan terjadi, karena Tuhan tau apa yang baik yang aku butuhkan bukan hanya yang aku inginkan. Terima kasih Tuhan dan @v.andrianto for the love, now and forever. Pria terbaik pilihan Tuhan. Amin."

3. Pria sempurna

Terakhir, bukti kebucinan Jessica kepada Vincent ada pada unggahan yang satu ini. Dia mengungkap bahwa Vincent adalah jawaban dari doa yang selama ini dia bisikkan dalam hati. Bahkan dia menyebut Vincent adalah pria yang sempurna untuknya.

"Tuhan mendengar doaku dan aku percaya rancanganNya atas jalan hidupku. Karenanya Tuhan maha tau, maha pengasih. Mintalah sungguh-sungguh maka kamu akan diberikan olehNya. Amin. @v.andrianto adalah doa yang selama ini aku bisikkan dalam hati Perfect man for me cieee."