JAKARTA - Axl Ramanda yang akrab dipanggil AXL ini adalah penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol tahun 2021. Di ajang pencarian bakat tersebut, ia masuk sampai babak TOP 11 Indonesian Idol Special Season dan bahkan banyak menarik perhatian publik dengan kemampuan bernyanyinya dengan genre Pop Rock.

Sebelumnya Axl Ramanda memiliki Band yang bernama PLANTS dan sudah merilis 2 single secara independen yang berjudul ”My Own Way” ciptaan Krisna Triastan dan “Dirumah Saja Tuhan Menemani” ciptaan Harry Tjahjono.Dan sebelum mengikuti Indonesian Idol, Axl pernah mengikuti The Voice Indonesia di tahun 2018. Setelah itu Axl diajak oleh Dul Jaelani untuk bergabung dengan Project Tribute To Dewa 19.

“Dengan Dul Jaelani memang pernah ada obrolan buat ngeband bareng. Setelah ikut The Voice Indonesia itu saya sempat diajak Dul Jaelani untuk masuk ke bandnya Tribute To Dewa 19. Saya sudah rekaman mengisi vokal untuk demo di 2 lagunya yang memang Dul ciptakan untuk saya. Enggak tahu bagaimana ceritanya akhirnya 2 lagu itu dirilis dalam mini album solonya. Kemudian saya ikut lagi ajang Indonesian Idol 2021, setelah saya tereliminasi saya buat Podcast Youtube bareng Dul. Saat itu Dul cerita lagi mau buat band yang namanya Qodir dan dia pengen vokalisnya itu saya, karena memang dia mencari kriteria vokalis yang tinggi suaranya dan ngerock. Cuma dari dulu keinginan saya memang ingin menjadi Solois dan memiliki karya sendiri”, ucap Axl tentang perjalanan bermusiknya.

Kini di tahun 2021, Axl merilis single perdananya sebagai penyanyi solo, yang berjudul “Lepas Dan Pergi”. Lagu ini adalah lagu bergenre Pop karya cipta Krisna Triastan, yang juga bertindak sebagai Music Producer di lagu ini. Sebenarnya ini adalah lagu lama yang telah dibuat dari setahun lalu, yang rencananya akan dirilis bersama bandnya, PLANTS. Namun karena kesibukan personilnya masing-masing, band ini akhirnya vakum.

“Saya suka banget sama lagu ini dan memang lagu ini diciptakan khusus buat saya, karena ceritanya diambil dari pengalaman pribadi saya. Lagu ini sebenarnya lagu galau tentang putus cinta. Cuma galaunya beda, yang laki banget gitu, yaudah kalau hubungan ini udah enggak bisa diterusin, putus aja. Gue lepasin loe dan gue pergi. Makanya diliriknya ada kata- kata ‘Aku pergi dan tak kembali, mengisi ruang kosong dihatiku’, nanti di video klipnya digambarkan dengan set yang random ada di pantai, di gurun, di pantai.. Itu menandakan kalau orang galau itu tersesat untuk sementara waktu”, jelas Axl soal lagu ini.

“Yang saya tau biasanya lagu sedih itu berada disisi yang disakiti dan ditinggalkan, tapi di lagu ini berbeda bahwa kesedihan juga berada di sisi yang meninggalkan. Salah satu cara melupakan kenangan adalah dengan sebuah pelarian untuk meluapkan kesedihan yang ada dalam hati, lebih baik memutuskan untuk pergi dan bersedih saat ini juga, dari pada bersedih berlarut-larut karena tidak bisa meninggalkan cinta yang pelan-pelan membunuhmu”, tambah Axl.

Axl yang juga aktif sebagai Content Creator dan membintangi beberapa iklan ini, mengakui sempat kesulitan membawakan lagu ini. Terutama bagi dirinya yang terbiasa tampil dengan format band dan kini sebagai solois. Namun Axl cukup piawai beradaptasi di lagu ini.

“Cukup sulit yah, karena ini single pertama saya sebagai solois. Dan saya yang penyanyi Rock, harus nyanyi lagu Pop dengan materi lagu yang slow dan ini pertama kali saya menyanyikan lagu yang seperti ini. Sampai harus take vokal 2 kali, karena buat saya menyanyikan lagu slow atau lagu sedih itu susah. Susah dalam menyampaikan pesannya, tapi akhirnya saya bisa menaklukan lagu ini dengan cara saya sendiri sih”, ungkap Axl.

Segala pencapaian karirnya saat ini sangat disyukuri Axl Ramanda, perjuangannya di musik selama ini akhirnya membawanya di titik ini dan dikenal banyak orang. Axl berjanji ingin fokus berkarya di dunia musik Indonesia.

“Saya seneng banget akhirnya bisa merilis single sebagai penyanyi solo dan ikut meramaikan belantika musik Indonesia. Saya ingin memberikan karya-karya terbaik saya untuk semua orang, semua penikmat musik saya. Saya ingin menampilkan yang berbeda dengan penyanyi lainnya di era ini”, tutur Axl.

