LONDON- Aktris Dakota Johnson menyaksikan kekasihnya, Chris Martin dalam konser Coldplay pada 12 Oktober 2021. Band asal Inggris tersebut kala itu tampil di Shepherd's Bush Empire, London untuk penanda dirilisnya album terbaru mereka Music Of The Spheres.

Sebuah akun instagra @_dartin mengunggah potongan video ketika konser berlangsung. Dari sanalah terlihat momen manis dari pasangan Chris Martin dan Dakota Johnson. Dalam video berdurasi 32 detik tersebut, Chris terlihat menunjuk kekasihnya yang sedang berada di balkon.

"Ini tentang alam semestaku (Universe), dan dia ada di sini!" ujar Chris sebelum dirinya mulai menyanyikan lagu 'My Universe' seperti dikutip, Kamis (14/10/2021).

Chris menangkat tangannya ke atas dan tidak lama mulai menyanyikan lagu kolaborasi dengan BTS tersebut. Di postingan yang berbeda, Dakota yang berdiri di balkon tertangkap kamera sedang tersenyum manis mengenakan blouse putih.

Sementara itu, selain dukungan yang diberikan Dakota kepada kekasihnya, Chris Martin juga dikabarkan menemani Dakota dalam pemutaran perdana film 'The Lost Daughter'. Chris terlihat meninggalkan The Corinthia Hotel untuk menuju ke The Royal Festival Hall.

