SEOUL - Aktor Sweet Home, Lee Do Hyun dikabarkan akan bergabung dalam drama baru Song Hye Kyo, The Glory. Kabar tersebut kemudian diklarifikasi oleh agensi aktor 18 Again tersebut, Yuehua Entertainment.

Yuehua membenarkan kalau artisnya mendapat tawaran untuk bergabung dengan drama tersebut. “Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar agensi itu seperti dikutip dari Soompi, Rabu (13/10/2021).

Lee Do Hyun digaet untuk berperan sebagai Joo Yeo Jung, pria yang memiliki sifat periang dan murah senyum. Namun di balik sikapnya tersebut, dia ingin balas dendam dan rencana itu melibatkan Dong Eun.

Sebagai gambaran, The Glory berkisah tentang siswa SMA yang bermimpi menjadi seorang arsitek. Namun impian itu harus dia kubur karena putus sekolah akibat aksi kekerasan yang sangat brutal diterimanya.

Setelah beberapa tahun berlalu, pelaku kekerasan telah menikah dan memiliki anak. Dan menariknya, mantan korban kekerasan itu menjadi wali kelas dari anak si pelaku. Dari sinilah aksi korban untuk membalaskan dendamnya dimulai.

Drama The Glory merupakan proyek terbaru penulis skenario populer, Kim Eun Sook, yang sebelumnya sukses menggarap sederet drama. Drama Descendants of the Sun merupakan salah satunya di mana dia bertemu dengan Song Hye Kyo.

Kim Eun Sook akan berkolaborasi dengan sutradara Ahn Gil Ho dalam The Glory. Seperti diketahui, sang sutradara adalah sosok di balik suksesnya drama Forest of Secrets, Memories of the Alhambra, Watcher, dan Record of Youth.*

