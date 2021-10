JAKARTA - Dari beberapa Kategori yang ada di Silet Awards 2021 yang akan digelar pada 21 Oktober nanti, salah satunya adalah Kategori Pasangan Sinetron Tersilet 2021. Nominasinya adalah Al dan Andin (Ikatan CInta), Darma dan Bule Wiwik (Amanah Wali), Ismet dan Ani (Amanah Wali), Nino dan Elsa (Ikatan CInta), serta Pangeran dan Putri (Putri Untuk Pangeran).

Namun yang menjadi perhatian adalah bintang sinetron Amanah Wali yaitu Rizky Inggar sebagai Bule Wiwik, mungkin banyak yang belum tahu asal mula karier Rizky Inggar, dimana Rizky Inggar merupakan seorang penyanyi dan namanya mulai dikenal luas masyarakat ketika mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi, X Factor Indonesia 2.

Sementara Darma di sinetron Amanah Wali 5 mempunyai nama asli M. Aminudin Abdurrahman, tidak banyak yang tahu kalau ia mempunyai hobi meng-cover lagu dangdut dan lagu-lagu religi di channel youtubenya.

Kemudian banyak juga yang tidak tahu kalau Evan Sanders yang dalam sinetron Ikatan Cinta sebagai Nino, lahir di Biak, Papua, dan merupakan seorang penyanyi yang sudah memiliki album. Selain itu, Evan juga pernah berkarier di Malaysia sebagai aktor.

Glenca chysara yang memerankan karakter Elsa, merupakan aktris yang memulai karier sejak usia 12 tahun. Di samping itu, ia juga merupakan seorang penyanyi dan bakat tersebut turun dari ayahnya yang juga seorang musisi di era 90-an.

Selain Kategori Pasangan Tersilet, ada pula Kategori Keluarga Vlogger Tersilet tahun ini. Nominasinya ada Bapau Family, Rans Entertainment, The Atta Family, The Hermansyah a6 serta The Onsu Family. Cukup sulit untuk menentukan siapa yang akan membawa pulang penghargaan Kategori Keluarga Vlogger Tersilet tahun ini, pasalnya semua keluarga vlogger memiliki konten yang bagus dan kreatif. Namun perlu diketahui juga, kalau Baim Wong baru saja dikaruniai kelahiran anak keduanya yang diberi nama Kenzo Eldrago Wong pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober lalu.

