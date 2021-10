TANTE Ernie mengabarkan bahwa sang ibunda meninggal dunia. Tante Ernie pun mendoakan sang ibunda bahagia di surga bersama yang ayah.

"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan ibuku tercinta, selamat berkumpul lagi sama bapak," tulisnya diintip dari Instagram story.

Diintip dari laman Instagram story pribadi, Tante Ernie mengunggah foto kebersamaan ibu dan ayahnya. Selain mengucap kalimat duka, tak lupa Tante Ernie mendoakan sang ibu tercinta yang kini sudah tinggal di alam kubur.

"Semoga ibu sudah bahagia bersama bapak, terima kasih sudah memberikan contoh terbaik untuk kita anak-anakmu dan terima kasih untuk menyayangi kita. Selamat jalan ya ibu sayang," lanjut dia.

Tante Ernie juga menuliskan kalimat menyentuh untuk kedua orangtuanya.

"You both will alwats live in my heart (kalian selalu ada di hatiku," ungkapnya.