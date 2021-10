JAKARTA - Rafi Sudirman adalah salah satu musisi bertalenta Indonesia. Ia pernah mendapatkan penghargaan sebagai Penyanyi Anak Laki- Laki Terbaik di AMI Awards pada 2017 dan sempat masuk grup Di Atas Rata- Rata bentukan Erwin & Gita Gutawa.

Kini Rafi Sudirman sudah dewasa. Ia pun mencoba kembali hadir di belantika musik Indonesia. Debut, Rafi menghadirkan single bertajuk Collide di bawah naungan Warner Music Indonesia.

Collide bercerita tentang pasangan yang tengah bermasalah untuk mempertahankan hubungannya. Ada kala cinta terasa begitu indah, begitu pula sebaliknya. Permasalahan dalam sebuah hubungan akan selalu ada dan itu merupakan hal yang normal. ”be my ride or die, everything's all right with you by my side", adalah secuplik lirik dari lagu tersebut.

“Being very honest and vulnerable about your feeling isn’t easy. Ini yang memotivasi aku untuk terus menulis melodi yang berbeda dan lirik yang catchy. Lagu ini memiliki arti spesial buat aku. Mengingatkan tentang komitmen, sebuah hal yang sangat kuat dan powerful,” kata Rafi Sudirman.

Collide ditulis bersama dengan Gilang Wisnandar HNATA sebagai co-writer. Produser adalah Ankadiov Subran dan Rafi Sudirman. Anka adalah produser peraih penghargaan “Best R&B Song of the Year” untuk lagu It’s Amazing – Rahmania Astrini.

"Saya berharap semoga single 'Collide' ini bisa menemani keseharian teman-teman semua disaat sedang bersama keluarga, teman, ataupun mungkin pacar. Saya ingin lagu ini menjadi bagian dari hal-hal kecil yang terjadi di hidup teman-teman semua sehingga menjadi memori untuk dikenang," tutup Rafi.

Sebelumnya Raffi sudah mengeluarkan dua EP 'Bedroom Mix Vol.1' dan 'Scenery'. Single “Goodnight” yang dirilis di tahun 2019 sudah didengar oleh lebih dari 2.5 juta orang di Spotify.

