JAKARTA - Shyalimar Malik dijanjikan kekasihnya, Eric Syafutra rumah Rp 40 miliar sebagai mahar tanda cinta sebelum menikah.

"Kemungkinan akan buat rumah seharga Rp. 40 miliar. Kan rumah itu lambang istana. Kami mau buat istana bersama," ujar Eric di kawasan Kebagusan, Jakarta baru-baru ini.

Eric Syafutra juga lah yang ternyata jadi sosok dibalik hadiah mewah bagi Shyalimar Malik saat perayaan Valentine di awal 2021. Ketika itu, Shyalimar membagikan postingan di Instagram yang memuat foto mobil mewah pemberian seseorang.

"Valentine gift! The best gift and the best someone," tulisnya ketika itu.

Tak hanya mobil, Shyalimar Malik juga mendapat hadiah lain berupa uang tunai dalam satuan Dollar AS. "Kalau ditotal sih mencapai Rp. 2,5 Miliar ya," jelas dia.

Berbeda dengan saat ini, Shyalimar Malik sebelumnya enggan membeberkan identitas Eric Syafutra. Sebab ketika itu, keduanya belum terlalu mengenal satu sama lain.

Namun belakangan, Shyalimar Malik sudah mengantongi restu keluarga untuk berhubungan dengan Eric Syafutra. Sehingga Shyalimar memberanikan diri untuk mengenalkan Eric sebagai pendamping. Rencananya, Shyalimar Malik dan Eric Syafutra akan naik pelaminan tahun depan.