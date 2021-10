JAKARTA- Podcast Porno Eps. 15 kali ini kedatang Dustin Tiffani. Orang yang kerap disebut Zero Logic menganggap bahwa titik 0 merupakan pusat dari seluruh pemikiran. Membicarakan juga mengenai proses Dustin bisa menjadi sampai sekarang dan juga membicarakan program baru Dustin. Mau tau gimana keseruan obrolannya? Yuk dengerin sekarang!

Dustin Tiffani terlahir sebagai laki-laki kocak yang pemikirannya suka out of the box dan seringkali ngomong muter-muter. Dustin banyak menyampaikan hal yang pada awalnya akan kita anggap ‘ngawur’, tetapi lama-lama ternyata bisa masuk akal.

Ia sampai mendapatkan julukan zero logic! Ketika ditanya oleh Onad kenapa ia bisa memiliki julukan zero logic, Dustin berkata begini, “Zero logic itu sebenarnya begini, kalau bumi berputar pada porosnya, itu ke nol derajat, karena itu pusat perputaran dunia, nah nol itu menurut gua pusat dari segala pemikiran,” ungkapnya.

Maka, segala hal yang Dustin katakan sebenarnya adalah hal-hal dasar, sesuatu yang seringkali tidak kita sadari secara akal sehat. Ia banyak berpikir secara logika berdasarkan pemikirannya, bukan hanya berdasarkan fakta yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Oleh karena itu, tidak heran apa yang dia katakan seringkali dianggar ngelantur, padahal sebanarnya tidak selalu! Sebelum seperti sekarang, Dustin bahkan pernah menganggur hampir satu bulan lebih dan begitu banyak rintangan yang harus ia lalui terlebih dahulu.

“Posisinya berawal dari keisengan gua, pada saat itu masih nganggur kurang lebih sebulan, dan gua masuk ke twitter, nah twitter ini yang berjasa menurut gua karena ia yang membuat gua bisa masuk stasiun TV,” ungkap Dustin.

Dustin pernah iseng menjawab salah satu pertanyaan yang diberikan oleh akun twitter sebuah program stasiun TV. Tanpa disangka, ternyata dari menjawab pertanyaan tersebut, Dustin berakhir diundang untuk datang ke stasiun TV tersebut. Dari situ, ternyata rezeki Dustin tetap berlanjut, yang pada awalnya ia hanya diundang sementara, kemudian berakhir diundang menjadi pemain. Nah, Dustin punya satu ciri khas yang biasanya sih buat kebanyakan orang malu untuk banyak senyum gigi atau hanya sekadar menunjukkan giginya, tetapi tidak dengan Dustin. Ia ompong, dan ia tidak malu sama sekali! “Ini (gigi ompong) bakal jadi sebuah momentum yang harus gua lestarikan,” ungkap Dustin. Meski tidak tahu apakah ia akan tetap membiarkan gigi ompong miliknya hingga tua nanti, Dustin mengaku sampai sekarang ia masih nyaman dengan penampilannya. “Untuk sekarang, gua masih nyaman dan gua merasa mereka (teman-teman) masih menerima gua untuk seperti ini,” ucap Dustin. Bahkan, para followers Dustin di media sosial pun tetap menganjurkan ia untuk tampil apa adanya. Usut punya usut, ternyata salah satu orang yang berjasa besar untuk bisa membuat Dustin seperti ini adalah Coki Pardede, komika yang baru saja tersangkut kasus. “Dia yang berpengaruh sampai gua bisa masuk situ (Majelis Lucu Indonesia) dan istilahnya punya jasa juga, karena gua bisa seperti ini hasil dari dia juga,” ungkap Dustin. Selain itu, Dustin pun mengatakan kalau sampai saat ini semua lapisan Majelis Ulama Indonesia masih begitu memberikan banyak support untuk Coki. Meskipun memang MLI belum menjenguk Coki secara langsung, menurut Dustin justru hal ini bagus agar Coki bisa segera menyadari apa yang menjadi kesalahannya. Penasaran? Mau tau kelanjutan dari Podcast Porno Eps. 15, yuk dengerin kisah selengkapnya di Radio+ bagian dari RCTI+. Unduh aplikasi RCTI+ di Google Play Store dan Apple App Store.