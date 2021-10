SHANDY Aulia tulis caption menyentuh di laman Instagram pribadinya, seiring isu perceraian dengan David Herbowo jadi perbincangan publik. Unggahan foto serta caption-nya itu pun jadi sorotan netizen.

Biasa pamer foto keluarga lengkap, kali ini Shandy hanya foto berdua dengan putrinya, Claire Herbowo, dengan busana kembar. Caption foto Shandy Aulia pun menjadi sinyal bahwa dirinya diduga rumah tangganya retak.

Shandy menuliskan caption "Just two of us (hanya kita berdua." Dilanjut dengan unggahan keterangan foto yang sangat menyentuh.

Baca Juga: Inikah Pertanda Shandy Aulia dan David Herbowo Cerai?

"Memang tidak tahu bagaimana akhir dari musim ini atau bagaimanakah musim yang baru itu akan datang," ujarnya dikutip dari laman Instagram @shandyaulia.

Meski begitu dia yakin bahwa Tuhan akan menuntunnya jika akan menjumpai kehidupan yang baru kelak.

"Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri," tambahnya.

Netizen pun turut berkomentar setelah melihat isi caption Shandy Aulia. Apakah ini pertanda bahwa mereka benar cerai? "Caption-nya menyiratkan segalanya," ujar dimi*** "Bertahun-tahun belum punya anak tetap harmonis tapi kenapa pas dikasih anugerah malah pisah," kata sya*** sambil menyematkan emoji sedih. "Mba apa benar sudah bercerai? Padahal kalian keluarga panutan semoga kabarnya tidak benar, amin," ungkap yang lain. "Yang akan sedang dilanda perpisahan, captionnya kena banget," tambah netizen lain.

Netizen pun turut berkomentar setelah melihat isi caption Shandy Aulia. Apakah ini pertanda bahwa mereka benar cerai?



"Caption-nya menyiratkan segalanya," ujar dimi***



"Bertahun-tahun belum punya anak tetap harmonis tapi kenapa pas dikasih anugerah malah pisah," kata sya*** sambil menyematkan emoji sedih.



"Mba apa benar sudah bercerai? Padahal kalian keluarga panutan semoga kabarnya tidak benar, amin," ungkap yang lain.



"Yang akan sedang dilanda perpisahan, captionnya kena banget," tambah netizen lain. Netizen pun turut berkomentar setelah melihat isi caption Shandy Aulia. Apakah ini pertanda bahwa mereka benar cerai?"Caption-nya menyiratkan segalanya," ujar dimi***"Bertahun-tahun belum punya anak tetap harmonis tapi kenapa pas dikasih anugerah malah pisah," kata sya*** sambil menyematkan emoji sedih."Mba apa benar sudah bercerai? Padahal kalian keluarga panutan semoga kabarnya tidak benar, amin," ungkap yang lain."Yang akan sedang dilanda perpisahan, captionnya kena banget," tambah netizen lain.