SEOUL - Girl group Aespa menorehkan prestasi baru lewat mini album terbaru mereka, 'Savage' dan single berjudul serupa. Single itu menduduki posisi pertama chart musik domestik, seperti Melon, Genie, dan Bugs.

Mini album tersebut juga meraih peringkat pertama chart iTunes Top Albums di 17 negara. Selain Indonesia, album itu juga sukses di Jepang, Australia, Brasil, Selandia Baru, Russia, Denmark, Vietnam, Filipina, India, Peru, Malaysia, Oman, Taiwan, hingga Mongolia.

Selain itu, mini album 'Savage’ juga merajai chart musik di China (QQ Music) dan Jepang (AWA). 'Savage' merupakan mini album perdana Aespa, setelah debut pada November 2020 lewat single Black Mamba.

Meski pendatang baru, namun Aespa sudah mengantongi beberapa penghargaan, seperti Asian Pop Music Awards, New Artist of the Year – Digital di Gaon Chart Music Awards, dan Rookie of the Year di Seoul Music Awards.*

