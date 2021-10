HALO semua, merapat yuk! Podcast Porno alias Podcast Obrolan Onadio balik lagi buat menghibur dan menemani kamu di rumah aja selama masa pandemi. Di episode kali ini, Onad bakal seru-seruan bareng salah satu komedian yang dijuluki zero logic nih, yaitu Dustin Tiffani! Penasaran mereka bakal ngomongin apa aja? Yuk langsung aja dengerin di RCTI+.

Buat kamu yang suka ngikutin Majelis Lucu Indonesia, pasti sudah tak asing dengan Dustin Tiffani. Iya, laki-laki kocak yang pemikirannya suka out of the box dan seringkali ngomong muter-muter. Dustin banyak menyampaikan hal yang pada awalnya akan kita anggap ‘ngawur’, tetapi lama-lama ternyata bisa masuk akal. Ia sampai mendapatkan julukan zero logic!

Ketika ditanya oleh Onad kenapa ia bisa memiliki julukan zero logic, Dustin berkata begini, “Zero logic itu sebenarnya begini, kalau bumi berputar pada porosnya, itu ke nol derajat, karena itu pusat perputaran dunia, nah nol itu menurut gua pusat dari segala pemikiran,” ungkapnya.

Maka, segala hal yang Dustin katakan sebenarnya adalah hal-hal dasar, sesuatu yang seringkali tidak kita sadari secara akal sehat (Embed “akal sehat”). Ia banyak berpikir secara logika berdasarkan pemikirannya, bukan hanya berdasarkan fakta yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, tidak heran apa yang dia katakan seringkali dianggar ngelantur, padahal sebanarnya tidak selalu!

Penasaran bagaimana kelanjutan obrolan mereka? Yuk dengarkan selengkapnya di Podcast Porno hanya di RCTI+.

(dwk)