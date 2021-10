PADA 2 Oktober 2021 Bastian Bintang Simbolon atau yang akrab disapa Bastian Steel baru saja merilis video klip lagu terbarunya berjudul “All I Want Is You”. Lagu tersebut merupakan salah satu single di dalam album perdana Bastian setelah keluar dari grup Coboy Junior.

Dengan “All I Want Is You” sebagai lagu pembuka album, suasana hati pendengar akan langsung naik dengan lagu pop dengan sentuhan RnB tersebut. Setelah lama tidak merilis lagu baru, Bastian mengaku senang dan bersemangat untuk menunjukkan karyanya kepada publik.

“Baru ini lah akhirnya gue bisa rilis album perdana gue, album yang bener-bener Bastian” tutur Bastian Steel.

Rupanya single “All I Want Is You” diciptakan Bastian berdasarkan kisah cinta pribadi ketika bertatap-tatapan dengan wanita pujaannya. Pria tersebut mengaku membuat lagu tersebut untuk kekasihnya, yaitu Sitha Marino. Bastian ingin pendengar ikut berbunga-bunga dan merasakan perasaan jatuh cinta yang dialaminya lewat lagu “All I Want Is You”.

Diciptakan untuk Sitha, Bastian merasa paling pas jika kekasihnya tersebut yang menjadi bintang video klip “All I Want Is You”. Syuting bareng Sitha, Bastian mengaku tidak mengalami kesulitan dan sangat menikmati proses rekaman video klip. Rupanya sejak awal sampai akhir lagu proses pembuatan lagu, Bastian kerap melibatkan Sitha untuk menyampaikan pendapat tentang lagu-lagu ciptaannya.

Belum lama sejak dirilis, kolom komentar video klip “All I Want Is You” sudah banjir dukungan dan pujian dari penggemar. “Bikin semangat nih lagunya.. bikin dag dig dug.. naikin mood yang lagi down.. sukses terus babas and shita…” tulis salah satu komentar.

Bagi yang sudah penasaran, yuk simak video lengkapnya hanya di YouTube channel Bastian S!

https://www.youtube.com/watch?v=h2z7JaKXEy4

(dwk)