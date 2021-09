JAKARTA - Ajang MasterChef Indonesia Season 8 melahirkan celebrity chef baru. Dia adalah Bryan Ferrysienanda yang berhasil menembus peringkat lima besar ajang tersebut.

Setelah lulus dari kompetisi memasak tersebut, lulusan Kendall College Chicago itu mulai aktif membuat konten seru di channel YouTube pribadinya. Sebelumnya, dia mengunggah video saat duet bersama Nadya Puteri, runner up MCI 8.

Namun kali ini, Bryan mengunggah video yang menuturkan genre musik favoritnya. Dia mengaku, kerap mendengarkan lagu Jazz milik Jamie Cullum dan Norah Jones. Di genre pop-rock, dia menikmati lagu All I Want milik Kodaline yang dirilis pada 2014.

Dia juga sangat menikmati musik yang disuguhkan AC/DC dan Radiohead. Biasanya, genre rock yang dihadirkan kedua band itu diputarnya saat sedang berolahraga. “Mendengar lagu keras saat ngegym itu akan membuat lo lebih bersemangat,” katanya.

Sementara untuk genre gospel (lagu rohani), Bryan mengaku, menyukai lagu Even When It Hurts yang dipopulerkan Hillsong UNITED pada 2015. Baginya, lagu itu memiliki makna mendalam di masa-masa susahnya.

Cerita tentang musik favorit Bryan Ferrysienanda dapat Anda simak di channel YouTube StarHits.*

Baca juga:

Begini Mewahnya Rumah Juara MasterChef Desi Trisnawati, Hotel Mah Lewat

Ternyata, Ririn Dwi Ariyanti Ingin Ceraikan Aldi Bragi sejak 5 Tahun Lalu

(SIS)