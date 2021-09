AMANDA Manopo dan Arya Saloka menjadi sorotan saat mereka menghadiri Indonesian TV Awards 2021.

Dalam ajang tersebut, Ikatan Cinta berhasil meraih penghargaan Prime Time Drama Terpopuler. Di sisi lain, Amanda Manopo berhasil membawa pulang piala Artis Televisi Terpopuler.

Namun, ada hal yang menjadi sorotan publik ketika Amanda menuju panggung untuk menerima penghargaan. Dia terlihat tidak peduli dengan kehadiran Arya Saloka. Hal tersebut diungkap oleh akun Instagram @supportalman19.

"Gapapa Mandaa, aku dukung sikap Manda begini, mungkin lebih baik begini,kasian Manda kena julid terus, biar para Netizen gak bisa cari-cari kesalahan kamu," tulisnya dikutip dari laman Instagram.

Dalam video itu, Amanda terlihat begitu anggun mengenakan gaun putih saat maju ke atas panggung. Tetapi wanita 22 tahun itu tampak tak menyapa Arya Saloka yang jaraknya tak begitu jauh dari kursinya. Padahal sebelumnya dia menyapa dua selebriti yang ada di sampingnya. Amanda juga langsung maju ke atas panggung tanpa menoleh ataupun menegur suami Putri Anne itu.

Video itu pun menjadi sorotan publik. Banyak netizen yang membela sikap mantan Billy Syahputra itu dan menyemangatinya.

"Setuju Amanda punya sikap gitu jalan berlenggang penuh karisma sangat professional. biar nutup mulut netizen yg julid dengan prestasi manda so proud of you," tulis netizen.

"Baguslah dengan begini dia menjaga dirinya sendiri biar ga digoreng sama para neti. kadang say hello biasa aja udah nggorengnya luar biasa jadi mendingan sekalian aja cuek biar aman," balas netizen lain.

"Bener banget. Manda nih anak baik, malah gamau lawan mainnya jd kena jg sm netijen, jd dia menjaga banget takut ada gosip2 lagi," kata netizen lain.

"Bener si lebih baik, tapi jujur sedih si gegara netijen yg ga bisa dukung karya (menghubungkan real life dg tuntutan kerja) jadi nya mereka begini sekarang kembali ke awal mereka kenal macam orang asing :,) everything gonna be fine," sahut netizen lainnya.

Chemistry yang dibangun Amanda Manopo dan Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta memang sukses membuat para penontonnya baper. Banyak yang menganggap mereka nampak cocok bersanding di dunia nyata.

Di sisi lain, Amanda juga sempat terkena kritik karena dianggap kelewat mesra dengan suami Putri Anne. Sejak saat itu Amanda nampak menjaga jarak dengan Arya Saloka.