BIODATA dan agama Syifa Hadju kerap membuat masyarakat penasaran. Selain dikenal merupakan artis peran, pemilik nama asli Syifa Safira Nuraisah ini juga sempat menjajal dunia tarik suara.

Lahir di Jakarta pada 13 Juli 2000, Syifa pertama kali terjun ke dunia hiburan saat usianya masih 12 tahun, Saat itu dirinya didapuk sebagai pembawa acara tayangan Taman Fantasi Anak di 2012.

Saat usianya menginjak 14 tahun, Syifa mulai mencoba peruntungannya di dunia akting dan bermain dalam beberapa judul sinetron, mulai dari Bintang di Langit, Mermaid In Love, hingga Ada Dua Cinta. Gadis yang menganut agama Islam ini juga sempat tampil dalam beberapa FTV.

Biodata dan agama Syifa Hadju. (Foto: Instagram)

Tak mau dikenal hanya sebagai bintang sinetron, gadis 21 tahun ini kembali mencoba peruntungannya di layar lebar. Film pertama yang ia mainkan ialah Beauty and the Best.

Tidak mau mudah berpuas diri, anak ketiga dari pasangan Andre Moeryawan dan Shendy Hadju ini diketahui terus mengasah bakatnya di dunia akting. Hingga dirinya sempat didapuk untuk memerankan tokoh utama dalam film arahan Rudi Aryanto berjudul The Way I Love You dan dipasangkan dengan Rizky Nazar.

Bukan hanya menerima genre drama, Syifa juga sempat bermain dalam film Danur 3: Sunyaruri di 2019. Dalam film yang diangkat dari novel karya Risa Saraswati itu, Syifa didapuk untuk memerankan tokoh Raina dan kembali dipertemukan dengan Rizky Nazar. Pada 2016, Syifa sempat merambah ke dunia tarik suara dan mengisi soundtrack untuk sinetron Aladin & Putri Yasmin. Ia bahkan sempat merilis single perdananya berjudul Jangan Pernah Berubah pada 2018, dan mendapat dukungan penuh dari Melly Goeslaw. Soal asmara, kakak dari Sherina Hadju dan Manda Hadju ini diketahui sempat berpacaran dengan beberapa publik figur tanah air. Sebut saja Angga Yunanda, yang dikabarkan sempat berpacaran dengan Syifa selama 15 bulan lamanya. Putus dari Angga, Syifa diketahui sempat dekat dengan Zikri Daulay dan Rizky Billar. Namun ia membantah bahwa ada hubungan spesial atau cinta lokasi di antara mereka. Syifa justru baru mengaku kembali menjalin asmara usai putus dari Angga Yunanda, saat bersama dengan Achmad Megantara. Sayangnya hubungan mereka kandas di tengah jalan dan membuat Syifa memilih untuk melabuhkan hatinya ada Rizky Nazar. Di samping itu, Syifa juga menjadi fans berat BTS sampai rela jadi bucin. Karena tak kesampaian, ya sudah deh, milihnya Rizky Nazar saja. Yang paling terbaru, nama Syifa sempat heboh usai memerankan tokoh Dinda dalam serial website Kisah Untuk Geri. Dalam series sebanyak 9 episode tersebut, Syifa diminta untuk beradu akting dengan mantan kekasihnya, Angga Yunanda. Syifa dan Angga bahkan tidak hanya sekedar berakting untuk series tersebut. Keduanya juga diminta untuk berkolaborasi dalam soundtrack series tersebut, dan membawakan lagu berjudul Cinta Hebat.