MARIA Vania pamer foto seksi lagi di pantai. Gayanya memesona walau pakai bikini.

Maria Vania tengah asyik menikmati suasana pantai. Dia memakai setelan bikini biru, cerah banget.

Bukan saja bikini yang buat gagal fokus, namun juga tato di pahanya terlihat. Maria Vania punya tato bunga mekar menghiasi paha.

Dia pun mengajak untuk bermain bareng di pantai ala mermaid.

"Who wants to play mermaid with me?," tanya sang presenter seksi.

Netizen pun terpukau melihat gaya seksi Maria Vania. Yuk intip komen-komennya. "Aduh itu pahanya bagus kok dicoret," kata yus*** "Seger banget.....pantainya," imbuh wah*** "Asupan baru nih, basah-basahan yuk," kata farh*** "Makin kinclong aja, resep rahasianya aja," ungkap far***