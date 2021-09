JAKARTA - Pilihan tontonan yang tersedia di Vision+ dengan format video on demand (VOD) semakin lengkap. Sekarang, para penggemar tontonan Korea Selatan bisa menyaksikan K-drama kesayangan mereka di Vision+ sesuka hati mereka, kapan pun dan di mana pun.

Berikut adalah konten drama hits yang bisa dinikmati dengan lengkap di aplikasi Vision+:

Dibintangi oleh deretan aktor terkenal seperti Lee Ji-Ah, Eugene, Kim So-Yeon, Um Ki-Joon, dan Kim Young-Dae, series The Penthouse yang mengusung tema tentang kehidupan sosok-sosok elite di Seoul yang tinggal di apartemen eksklusif bernama Penthouse.

Di series ini, cerita-cerita yang ditampilkan memiliki dua grup. Yang pertama adalah kehidupan anak-anak remaja kelas atas dengan Bae Rona, remaja satu-satunya di SMA Seni Cheong-Ah yang mempunyai latar belakang sederhana, sehingga ia terkucilkan dari komunitas sekolah. Grup kedua adalah orang tua mereka termasuk Oh Yoon-Hee (Ibunya Bae Rona), yang bertekad untuk melakukan apapun demi masa depan anaknya.

Series ini penuh dengan sejumlah plot twist dari pengkhianatan hingga pembunuhan dan berbagai macam konflik yang ekstrem sehingga penonton akan terus terkejut dan penasaran dengan episode selanjutnya.

Kemudian ada drama romantis The Legend of the Blue Sea yang dibintangi oleh Lee Min-Ho dan Jun Ji-Hyun. Series tahun 2016 ini tetap menjadi tontonan favorit masyarakat sampai sekarang karena alur ceritanya yang menarik dan akting para pemainnya yang membuat penonton emosional.

Legend of the Blue Sea menceritakan kisah cinta seorang bangsawan dari zaman Joseon dengan seorang putri duyung yang berakhir secara tragis. Jiwa mereka ter-reinkarnasi dan akhirnya bertemu kembali beberapa abad kemudian.

Untuk drama Korea ketiga ada series What’s Wrong with Secretary Kim?. Series bergenre romantic comedy ini dimulai dengan pemberian surat pengunduran diri Kim Mi-So (Park Min-Young) kepada bosnya, Lee Young-Joon (Park Seo-Joon). Hal ini membuat Young-Joon, CEO perusahaan besar, kaget dan heran, sebab ia telah menganggap Mi-So sebagai sekretaris andalannya yang telah bekerja untuknya selama sembilan tahun.

Young-Joon kemudian berusaha untuk membuat Mi-So batal pengunduran dirinya, namun Mi-So berkeras untuk tetap mengundurkan diri. Young-Joon pantang menyerah dan terus mencari cara untuk mengganti pikiran Mi-So, hingga akhirnya ia mulai suka padanya.

Lalu, penggemar drama Korea pasti sudah mengenal tentang drama Reply 1988, series terkenal yang meraih dua penghargaan seni Baeksang (penghargaan utama) untuk kategori drama pada tahun 2016. Series ini merupakan series ketiga dari series Reply yang mengusung tema persahabatan.

Namun, berbeda dari series pendahulunya, Reply 1988 ini tidak terlalu fokus kepada kisah percintaan, melainkan family. Kemudian, para tokoh utama drama family comedy ini memiliki alur cerita mereka masing-masing, dari yang mendadak kaya sampai dengan yang mempunyai ranking ke-999 di sekolah.

Topik perjuangan hidup menghadapi berbagai macam masalah diangkat di drama ini secara menghibur, jadi tidak heran lagi bahwa rating series Reply 1988 berperingkat 4 untuk rating drama cable TV Korea tertinggi.

Kemudian, Vision+ juga memiliki original series drama high-teen yang sama asyiknya dengan drama Korea yang berjudul Dunia Maya. Series ini dibintangi oleh Aurora Ribero sebagai Maya Sonia, seorang gadis yang saat keluarganya sedang mengalami kesulitan finansial, mendadak menjadi Youtuber terkenal setelah konten yang ia upload menjadi viral.

Setelah menjadi sosok yang populer, kehidupan Maya berubah. Namun, ketenarannya juga mempunyai dampak negatif, seperti star syndrome dan ibunya yang mulai memanfaatkan Maya.

Dengan menyediakan alur cerita yang relatable karena mengusung tema social media, drama ini berpotensi untuk menjadi tontonan yang menghibur sekaligus edukatif untuk para penonton.

“Sekarang, series drama Korea yang memiliki kualitas tinggi dan prestasi yang impresif sudah tersedia di platform Vision+. Tidak hanya itu saja, koleksi drama yang kami tampilkan memiliki alur cerita yang beragam dengan daya tarik mereka masing-masing sehingga penonton pasti akan bisa menikmati drama yang sesuai dengan selera mereka,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+, di Jakarta, Minggu (26/9/2021).

“Kemudian, Vision+ juga menghadirkan originals drama series yang eksklusif yang hanya bisa diakses lewat platform Vision+ saja. Produksi Vision+ originals ini menampilkan bakat-bakat aktor dan akris Indonesia dengan plot yang fresh dan menarik serta acting yang natural,” tambah Clarissa.

Bagi yang ingin menyaksikan rekomendasi konten drama video on demand tersebut secara lengkap, bisa menyaksikan semuanya di platform Vision+. Pengguna dapat mengaksesnya dengan meng- upgrade akunnya menjadi premium dengan membeli paket berlangganan mulai dari Rp10.000 untuk berlangganan selama 7 hari.

Dengan meng- upgrade menjadi premium, pengguna dapat mengakses seluruh konten yang tersedia mulai dari 10.000 jam tayang video on demand (VOD), ratusan channel lokal, internasional, dan premium, serta Vision+ originals lainnya.

Segera unduh dan akses Vision+ di Google Play Store dan App Store di sini atau bisa juga kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai #visionplus, silakan mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok). Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!