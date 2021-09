JAKARTA- Azka Corbuzier membuat heboh dunia maya. Bukan tanpa alasan, anak semata wayang Deddy Corbuzier itu tertangkap kamera saat memeluk mesra seorang wanita saat makan malam perayaan anniversary hubungan Sabrina Chairunnisa dan Deddy Corbuzier.

Momen tersebut diunggah oleh Sabrina lewat Instagram Story pribadinya. "Having dinner, ada siapa di depan oh my god haha gimana ini?" kata Sabrina dalam video yang dikutip pada Minggu (26/9/2021).

Sabrina terlihat panik ketika Azka nekat memeluk wanita di sampingnya itu di depan sang ayah. Kemudian, terlihat raut wajah Deddy Corbuzier yang garang menatap kelakuan anak itu. Selang beberapa detik, Deddy justru mengacungkan jempol untuk Azka sembari tersenyum.

"Hahaha bagus ya, bapaknya kalah," lanjut Sabrina sembari tertawa.

Tidak hanya itu, Azka juga mengunggah foto bersama wanita tersebut di akun Instagram pribadinya. Dia hanya menyematkan emoticon cium dan tengkorak dalam keterangannya. Unggahan itu pun ramai dibanjiri beragam komentar netizen. Tak sedikit netizen yang patah hati melihat pasangan serasi itu. "Wow. Go public?" sahut netizen. "Selamat malam minggu buat cewek-cewek yang sok kuat memuji padahal patah hati," balas netizen lain. "Hari patah hati nasional," tulis netizen lain. "Ada yang patah tapi bukan tulan," kata netizen lainnya.